Estados Unidos

El polémico video de la respuesta de Trump a las marchas “No Kings” en EE. UU. que causa rechazo en redes sociales

Las marchas conglomeraron al menos 7 millones de personas que protestaron en contra de autoritarismo de la Casa Blanca.

Redacción Mundo
20 de octubre de 2025, 9:36 p. m.
El presidente se pronunció sobre las protestas con un controversial video en sus redes sociales.
El presidente se pronunció sobre las protestas con un controversial video en sus redes sociales. | Foto: Tomada de redes sociales/Pantallazo de Truth Social

Donald Trump compartió un polémico video en sus redes sociales que ha desatado críticas de los estadounidenses que marchaban en su contra días antes.

En el video, que fue generado por inteligencia artificial (IA), se ve al presidente con una corona de rey y manejando un avión de combate, en el que se lee “Rey Trump”, mientras lanza un líquido marrón, que se ha comparado con barro o excremento, sobre un grupo de protestantes.

Las protestas contra las políticas inmigratorias siguen en varios estados | Foto: Visions of America/Universal Ima

La publicación, que fue compartida en el perfil de Truth Social de Trump, corresponde a una respuesta en medio de las marchas “No King” (No a los reyes), que conglomeró a millones de personas en diferentes ciudades que manifestaron su rechazo al autoritarismo y para defender los derechos democráticos.

De acuerdo con los organizadores de las marchas, cerca de 7 millones de personas acudieron a las calles. Desde la convocación de las protestas, algunos republicanos respondieron con burlas y críticas.

Contexto: Nueva ola de protestas en Estados Unidos contra Donald Trump: “No Kings” espera más de 2.700 manifestaciones

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó la jornada como “marchas de odio contra Estados Unidos”. Incluso, el secretario de Transporte, Sean Duffy, lanzó que los manifestantes son partidarios del grupo terrorista Hamás, o que tienen vínculos con Antifa (movimiento de extrema izquierda, antifascista y antirracista), que el gobierno de Trump ha señalado de terrorista.

Miles de manifestantes llenaron Times Square durante la protesta "Sin Reyes".
Miles de manifestantes llenaron Times Square durante la protesta "Sin Reyes". | Foto: AP

A estos se le unieron varios partidarios de la administración de Trump, que compartieron en sus redes sociales imágenes creadas con IA donde se muestra al presidente estadounidense con una corona de rey, a modo de burla hacia los manifestantes.

El vicepresidente J. D. Vance también publicó un video en el que se muestra al mandatario poniéndose una corona y una capa, mientras que Nancy Pelosi —miembro demócrata de la Cámara de Representantes— y otros políticos del partido opositor se arrodillan ante él.

Contexto: Alcalde de Chicago llama a la “huelga general más grande la historia de EE. UU.” en contra de Donald Trump. ¿Es posible que se lleve a cabo?

Las protestas se llevaron a cabo el pasado sábado 18 de octubre, en varias ciudades de Estados Unidos. Hasta el momento, ha sido descrita como la mayor movilización de protesta en la historia reciente, que demostró el rechazo de millones de estadounidenses a lo que señalan como un giro autoritario en la Casa Blanca.

Manifestantes portan una pancarta firmada que representa la Constitución de Estados Unidos mientras marchan hacia el National Mall durante una protesta contra los "No Kings" en Washington.
Manifestantes portan una pancarta firmada que representa la Constitución de Estados Unidos mientras marchan hacia el National Mall durante una protesta contra los "No Kings" en Washington. | Foto: AP

¿Por qué millones de personas protestaron bajo el lema “No Kings”?

Entre esas, hubo personas que protestaron en contra de las redadas migratorias que ha impulsado Trump desde su vuelta al poder. Otros denunciaban los recortes financieros a las instituciones y programas educativos. Y también hubo un gran movimiento en contra de la intervención militar en las grandes ciudades.

Contexto: Tensión en EE. UU.: Trump desafía a los jueces por el envío de la Guardia Nacional

Ante la situación, la Casa Blanca minimizó las manifestaciones. “¿A quién le importa?“, dijo la portavoz presidencial Abigail Jackson a la prensa.

