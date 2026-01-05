Estados Unidos

“El presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada”: Venezuela no es el único enemigo de EE. UU.

Marco Rubio aseguró que la guerra no es contra una nación, los narcotraficantes son su objetivo.

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

6 de enero de 2026, 12:15 a. m.
Donald Trump, presidente de EE. UU. a blanco y negro
Donald Trump, presidente de EE. UU. a blanco y negro Foto: X: @StateDept

El Gobierno estadounidense destacó su prioritaria lucha contra el narcotráfico, cuando el Secretario de Seguridad de la administración Trump, Marco Rubio, declaró en medios nacionales que “No hay una guerra. Estamos en guerra contra las organizaciones de narcotráfico, no contra Venezuela”.

“El petróleo va a fluir como debería”: Donald Trump se refiere a los recursos de Venezuela, ¿quién tendrá el control?

Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, todas estas justificaciones, fueron las que avalaron la invasión estadounidense, además de la dictadura sobre los venezolanos.

Boceto de Nicolás Maduro y su esposa en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.
Boceto de Nicolás Maduro y su esposa en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Foto: Tomado de internet

Marco Rubio dio pistas de los grandes motivadores de la invasión, cuando destacó:“Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos, y no vamos a permitir que el hemisferio occidental se convierta en una base de operaciones para adversarios, competidores y rivales de Estados Unidos”.

¿A qué se refería con ser una base de operaciones para los adversarios?

Venezuela tiene una ubicación estratégica para una eventual guerra con Estados Unidos, el gobierno norteamericano denunció anteriormente la presencia de bases militares de Irán en territorio venezolano.

