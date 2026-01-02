Mundo

Maduro se reúne con enviado del Gobierno chino en Caracas y eleva las tensiones con EE. UU.

China ha manifestado en varias ocasiones su rechazo al despliegue militar de Trump en el Caribe.

2 de enero de 2026, 10:13 p. m.
Nicolás Maduro con enviado de Pekín.
Nicolás Maduro con enviado de Pekín. Foto: PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA / MARCELO GARCIA

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, ha recibido este viernes, 2 de enero, en el Palacio de Miraflores, a una delegación especial de su homólogo chino, Xi Jinping, encabezada por el diplomático Qiu Xiaoqi, en medio de las tensiones de Washington con Caracas.

La reunión llega en medio de las presiones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro en los últimos meses y con motivo de la lucha de la administración de Donald Trump contra el narcotráfico en el Caribe.

La prensa presidencial de Venezuela ha señalado que el encuentro “de alto nivel” ha tenido lugar “en aras de consolidar el nuevo orden mundial multipolar”.

El líder venezolano le ha trasladado su agradecimiento a Xi por “su hermandad, como hermano mayor, y su mensaje tan contundente de líder para el mundo”.

