Maduro se reúne con enviado del Gobierno chino en Caracas y eleva las tensiones con EE. UU.

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, ha recibido este viernes, 2 de enero, en el Palacio de Miraflores, a una delegación especial de su homólogo chino, Xi Jinping, encabezada por el diplomático Qiu Xiaoqi, en medio de las tensiones de Washington con Caracas.

La reunión llega en medio de las presiones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro en los últimos meses y con motivo de la lucha de la administración de Donald Trump contra el narcotráfico en el Caribe.

La prensa presidencial de Venezuela ha señalado que el encuentro “de alto nivel” ha tenido lugar “en aras de consolidar el nuevo orden mundial multipolar”.

Visita muy estratégica de China!



Presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con Qiu Xiaoqi, enviado especial del Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, para evaluar el mapa de cooperación estratégica. pic.twitter.com/BSXOnowOWB — Aecio 🇻🇪 (@AecioEscalante) January 2, 2026

El líder venezolano le ha trasladado su agradecimiento a Xi por “su hermandad, como hermano mayor, y su mensaje tan contundente de líder para el mundo”.

Maduro ha estado acompañado por la vicepresidenta del país latinoamericano, Delcy Rodríguez, y el ministro de Exteriores, Yván Gil. Según Caracas, la presencia de esta comitiva subraya la importancia que China otorga a su relación con Venezuela, “no solo como socio comercial-energético, sino como aliado político fundamental en la región”.

Por último, sostuvo que las relaciones diplomáticas, establecidas en 1974 y “elevadas a un nivel histórico” por los exmandatarios Hugo Chávez y Jiang Zemin, “constituyen un pilar para la paz regional y un modelo de cooperación mutua”.

Reunión de Maduro con delegación china. Foto: PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA / MARCELO GARCIA

Estados Unidos ha lanzado durante los últimos meses bombardeos contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico —que han dejado más de cien víctimas mortales— y ha llegado a amenazar con una invasión del país, liderado por el dictador Nicolás Maduro, bajo el argumento de la lucha contra las drogas.

El pasado 17 de diciembre, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, expresó a su par venezolano Yván Gil el rechazo de Pekín “a toda forma de acoso unilateral” en medio de la presión militar de Estados Unidos al país caribeño.

La llamada entre ambos diplomáticos se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el bloqueo de “los petroleros sancionados” que entren y salgan de Venezuela.

“China se opone a toda forma de acoso unilateral y respalda a los países en la protección de su propia soberanía y dignidad nacional”, afirmó Wang Yi, según el resumen de la llamada difundido por su ministerio.

El presidente de China, Xi Jinping, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, participan en una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, China, el 13 de septiembre de 2023. Foto: via REUTERS

*Con información de AFP y Europa Press.