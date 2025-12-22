El Gobierno de Donald Trump ha sido enfático en que los inmigrantes que residen en Estados Unidos de manera irregular deben salir del país, en la medida de lo posible, voluntariamente, o enfrentarán la deportación y las sanciones que eso conlleva.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, las agencias migratorias han fortalecido su sistema de vigilancia y detención para expulsar a la mayor cantidad de extranjeros indocumentados del país, y prevenir la estancia ilegal de los que ingresan. Una de las estrategias es un aplicativo móvil que permite a las personas realizar su “autodeportación”.

Esta aplicación, CBP Home, es impulsada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y promete a los inmigrantes volver a sus países de origen como turistas, no afectar su futura entrada al país norteamericano y la entrega de 1.000 dólares para los viáticos.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia aprovechó las fechas navideñas para motivar a los connacionales a regresar de manera voluntaria, antes de enfrentar la deportación.

“Durante estas fiestas, reúnete con tus seres queridos en casa”, escribió la entidad diplomática en su perfil de X. “Si te encuentras en EE. UU., sin estatus legal, la aplicación @CBP Home ofrece viajes gratuitos, un bono de mil dólares y otros recursos si cumples con los requisitos”.

✈️🎄 Durante estas fiestas, reúnete con tus seres queridos en casa. Si te encuentras en EE. UU., sin estatus legal, la aplicación @CBP Home ofrece viajes gratuitos, un bono de mil dólares y otros recursos si cumples con los requisitos.



Más información: https://t.co/zZoqNjZ2QK https://t.co/4JDSzk7egL — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) December 21, 2025

Este lunes, 22 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense estableció un monto de 3.000 dólares para quienes opten por autodeportarse en los últimos días de diciembre.

“Los inmigrantes indocumentados que se inscriban para autodeportarse a través de la aplicación CBP Home antes de fin de año recibirán un estipendio de 3.000 dólares, además de un vuelo gratuito a casa”, se lee en el comunicado firmado por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

En el documento también se promete que quienes salgan del país antes de que acabe el año también serán sujetos a la “condonación de cualquier multa o sanción civil por no salir del país”. Según los datos del departamento, más de un millón de personas han tomado esta alternativa en lo que va del año.

“Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse porque, si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”, dijo Noem en un video que publicó en sus redes sociales.

“El programa CBP Home permite a los extranjeros elegibles a regresar a su hogar como viajeros regulares, sin arrestos, detenciones o restricciones. Es una alternativa segura y ordenada que brinda asistencia y flexibilidad, no miedo”, dice la página oficial del aplicativo para el celular.