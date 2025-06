El fin de semana pasado, el compositor español Albert Marquès y LaMar presentaron su disco en New York, a través de una llamada telefónica. La producción musical, enmarcada por el jazz, es un apuesta contestaria para evitar el destino fatal de la pena de muerte.

En entrevista para la AFP, LaMar aseguró que: “la música es el vehículo a través del cual he podido resucitar mi búsqueda de libertad”. Y es que, el movimiento Freedom First asegura que LaMar no es culpable del crimen por el que se le acusa. Po supuesto, también se convirtió en una producción musical activista.