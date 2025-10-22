El crucero de turismo Oceania Insignia, de la compañía Oceania Cruises, tuvo una emergencia sanitaria en medio de su trayecto entre Montreal, Canadá, y Boston, Massachussets, previsto para finalizar el 27 de octubre y con escala en el estado de Maine.

Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, al menos 74 personas de 637 y un tripulante reportaron síntomas tras haber sido contagiados por un brote de norovirus en el barco, que zarpó el pasado 16 de octubre.

El crucero recorrería parte del norte de Costa Este de EE. UU. | Foto: Getty Images

La línea de cruceros implementó una limpieza y desinfección más rigurosas a bordo y aisló a los pasajeros y tripulantes enfermos.

Los síntomas del noravirus

La Clínica Mayo afirma que el norovirus es altamente contagioso y puede producir vómitos y diarreas graves y repentinas que pueden provocar una fuerte deshidratación.

Se propaga comúnmente a través de alimentos o agua que se contaminan durante la preparación o a través de superficies contaminadas, y también a través de personas infectadas con las que se tenga contacto.

Vista microscópica del virus, el cual se puede propagar rápidamente. | Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Igualmente, Mayo reitera que “la infección por norovirus se produce con mayor frecuencia en entornos cerrados donde hay mucha gente. Algunos ejemplos son hospitales, asilos de ancianos y convalecientes, guarderías, escuelas y cruceros”.

Bajo esta premisa, la CDC ha registrado durante 2025 20 brotes gastrointestinales similares, 15 de los cuales fueron causados por el noravirus.

El virus en cruceros o embarcaciones con alta afluencia de personas

CDC le dijo a USA Today que si bien el número de brotes recientes en cruceros ha sido mayor que en años previos a la pandemia, aún se desconoce si esto representa una nueva tendencia.

“Los datos de los CDC muestran que una nueva cepa dominante está actualmente asociada con los brotes de norovirus reportados en tierra. Los barcos suelen seguir el patrón de los brotes en tierra, que son más frecuentes en esta temporada de norovirus”, aseguró la entidad federal.

La mejor manera de prevenir este tipo contagios es asegurarse de que los alimentos sean preparados adecuadamente, lavarse las manos constantemente y, si es posible, consumir agua embotellada.