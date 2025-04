Florida es famosa por sus impresionantes playas, pero pocas pueden compararse con la de WaterColor, situada en Santa Rosa Beach, cerca de Destin. Este destino exclusivo no solo brinda una experiencia de lujo, sino que también ofrece la oportunidad de disfrutar de algunas de las arenas más blancas y brillantes de la zona.

Santa Rosa Beach está situada a 29 kilómetros (18 millas) de Destin, Florida, y forma parte de un vecindario costero dentro de South Walton (Photo by Alexandra Schuler/picture alliance via Getty Images) | Foto: dpa/picture alliance via Getty I