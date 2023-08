Estados Unidos alista nuevos esfuerzos para buscar continuidad del tratado de la no proliferación de armas nucleares

En medio de las preparaciones que adelanta el Gobierno de Estados Unidos para su participación en la próxima conferencia de revisión del Tratado de no proliferación de armas nucleares, las autoridades de ese país dieron a conocer su firme interés en abogar por la continuidad de este importante acuerdo internacional, crucial para la seguridad del mundo.

Así, según revelaron voceros del Gobierno Biden, el interés de Estados Unidos irá enfocando en abogar no solo porque el tratado pueda continuar, sino también para que los países signatarios de este se comprometan a fortalecer el acuerdo en virtud de armonía mundial, en momentos en que la tensión por la disputa en Ucrania y las distintas acciones en Asia - Pacífico, encienden las alarmas internacionales ante eventuales escaladas bélicas.

Estados Unidos señala la necesidad del a continuidad del tratado de no proliferación de armas nucleares. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En declaraciones recogidas por medio internacionales, trascendieron algunas palabras entregadas por voceros de la administración nacional de Estados Unidos en las que se advierte que durante los comités preparatorios de la versión 11 de la revisión del tratado, la meta trazada por Estados Unidos es “fortalecer este tratado decisivo, no a pesar de los desafíos que enfrentamos, sino debido a ellos”.

En sus declaraciones, el portavoz dijo que se debe abogar por el cumplimiento y defensa del acuerdo de no proliferación de armas nucleares, señalando que también es necesario un mecanismo que no solo garantice el cumplimiento, sino también que sirva para condenar el no cumplimiento.