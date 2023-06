“Estamos siempre dispuestos a ayudar”: Secretaria de Relaciones Exteriores de Brasil sobre diálogos con Nicaragua para liberación de presos religiosos

La organización de Estados Americanos pidió al gobierno nicaragüense que “cese toda violación a los derechos humanos” y libere a los presos políticos, en una resolución adoptada por unanimidad durante su asamblea anual en Washington.

En la resolución, el órgano supremo de la OEA reclama al gobierno que “cese toda violación a los derechos humanos y respete los derechos civiles y políticos, como de las libertades religiosas y el Estado de derecho, y a que se abstenga de toda forma de intimidación” contra la prensa, las comunidades religiosas y las oenegés.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega - Foto: AFP

La representante de Brasil, Secretaria de Relaciones Exteriores de Brasil, María Laura Da Rocha, habló con SEMANA sobre la reciente resolución de la OEA en la que le exige al presidente Daniel Ortega que libere a los presos políticos, religiosos y políticos que han sido reprimidos en los últimos años por el régimen en el país.

La diplomática también habló de las relaciones con Colombia y la guerra entre Rusia y Ucrania, una posición que había sido analizada por la opinión pública por declaraciones previas del presidente Luis Ignacio Lula da Silva.

Secretaria de Relaciones Exteriores de Brasil, María Laura Da Rocha - Foto: Semana

SEMANA: ¿Cuáles son los puntos en el borrador de la declaración final sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua en los que difiere Brasil? ¿Qué opina de esas posiciones de la Organización de Estados Americanos sobre Nicaragua hoy?

María Laura Da Rocha: La cosa más importante de todo esto es que se llegó a un texto de consenso. Nosotros, Brasil, creemos mucho en la importancia del diálogo y del consenso en trabajar con los países hermanos. Entonces, es lo más relevante que veo. Todos dijeron lo que querían decir, todos pudieron encontrar su forma de expresar lo que piensan de la situación, del problema por la cual pasan en este país, en Nicaragua, que es un país hermano, un país de nuestra región, que estamos todos preocupados, pero ansiosos que todo se vaya a poder arreglar con el diálogo, escuchando, países que están queriendo ayudar.

SEMANA: ¿Qué opina de la manera en la que la OEA castiga a Daniel Ortega por la violación de los derechos humanos en ese país?

MLDR: Para un diálogo es necesario que el otro lado quiera hablar. Si uno de los lados se cierra, no hay diálogo. Entonces, para nosotros, para Brasil, es siempre importante que pueda haber un punto de referencia para el diálogo. Para nosotros que tenemos en nuestra Constitución el respeto a los países, tenemos en nuestra Constitución, la no injerencia en los otros países, lo que podemos es trabajar para que los problemas puedan ser escuchados y discutidos y para esto es necesario que los países estén dentro, ¿no? Creemos que el diálogo es importante, porque no es solamente lo que hace, si no se habla con las personas, el problema va a continuar existiendo, hablar puede ayudar a arreglar y por eso es que es importante que llegamos a un texto de consenso donde todos pudieran decir expresar lo que querían, lo que encontraban que era importante, pero hay este espacio para diálogo, esto para Brasil es siempre lo más importante.

El pontífice e mostró preocupado por la persecución que vive la iglesia católica en Nicaragua. - Foto: Foto. AFP y Domenico Stinellis/ AP

Se había hablado de la posibilidad de que Brasil estuviera buscando la manera de interceder ante el gobierno de Ortega para que se liberen a los presos políticos en el país. ¿Es un hecho?

MLDR: Nosotros vamos siempre a buscar el diálogo. Esto es una verdad. No sé si se vaya a conseguir, no lo podemos saber, porque depende mucho de la parte, depende de lo que se vaya a buscar, pero nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar. Pero para ayudar es necesario también que las partes lo quieran, no hay un resultado mágico. El trabajo del diplomático es buscar el diálogo mismo cuando parece difícil, aunque parezca que no es el camino adecuado. Pero hay que buscar esto. Así trabajamos y vamos a continuar trabajando siempre.

Cuba, Venezuela y Nicaragua, acusados de violar los derechos humanos, ¿deberían volver a ser aceptados por la OEA?

MLDR: Para Brasil, los derechos humanos es muy importantes, ahora, el gobierno del presidente Lula tenemos más que el Ministerio de Derechos Humanos, tenemos un ministerio para mujeres que es una ministra mujer, tenemos un ministerio para combatir la discriminación racial, que es una ministra también mujer. Tenemos un ministerio para los pueblos indígenas, con una ministra mujer, Indígena, Entonces es una señal que para Brasil los derechos humanos están en primer lugar y vamos a trabajar con todos los países hermanos, con todos, para que esto pueda continuar. Pienso que para la Organización de los Estados Americanos, ver a todos los países en la organización es importante porque es una organización de los estados, no de algunos estados. La organización se torna más flaca cuando se pierde un estado. En esto trabajamos para que todos puedan estar dentro y poder discutir y resolver los problemas.

De izquierda a derecha: presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; Nicaragua, Daniel Ortega y Cuba, Miguel Díaz-Canel. - Foto: Reuters / Autor: Leonardo Fernández (izquierda), Pool (centro y derecha)

SEMANA: ¿Cómo ve las relaciones con Colombia?. ¿Ya hay algunos acuerdos entre ambos países?

MLDR: La relación es buena. Brasil siempre tuvo buenas relaciones con Colombia. Recientemente, el presidente Petro estuvo en Brasil con todos los presidentes de América del Sur, fue una reunión muy importante, también sostuvo una reunión bilateral con el presidente Lula. Una conversación de más de una hora y nos entendíamos muy bien. Yo pienso que con los gobiernos de Colombia, Brasil siempre se entendió muy bien. Como con todos los países vecinos.

SEMANA: Sobre la libertad de expresión. Hay algunas quejas en varios países de América Latina. Recientemente, hemos puesto la lupa también en Colombia por algunos ataques a la prensa por parte del presidente. ¿Cuál es su opinión y la opinión que tiene Brasil sobre la libertad de prensa y de expresión en Latinoamérica?

MLDR: La libertad de prensa es una realidad, una necesidad en las democracias no hay democracia si no hay libertad de palabra. La cosa que nos preocupa a Brasil en este momento no es la libertad de la prensa, es la libertad de palabra sin ningún control, Palabras que no son verdaderas, palabras que son realizadas por la prensa, bueno, no de la prensa, hechas en las redes sociales que no tienen la misma responsabilidad de la prensa. La prensa profesional. Cuando la prensa profesional dice algo que no es justo, hay que responder jurídicamente todo eso, eso estamos hablando en democracia. La democracia como la comprendemos. Pero en las redes sociales no es así. Alguien puede decir una cosa que no es justo, una cosa grave contra una persona, contra una institución, contra algo, y no hay una responsabilidad. Esto pensamos que hay que reflexionar, discutir un poco en todas las organizaciones multilaterales, este es un tema que ya se viene discutiendo hace mucho en la UNESCO, por ejemplo, la libertad de palabra y la responsabilidad de lo que se dice. Esto es una cosa que debemos trabajar mejor, pero la libertad de prensa es necesaria, si no, no hay democracia.

Presidente Gustavo Petro con el mandatario de Brasil Luiz Ignácio Lula da Silva - Foto: Presidencia

SEMANA: ¿Cuál es la posición de Brasil frente a la guerra que está teniendo lugar en este momento en la frontera entre Ucrania y Rusia?

MLDR: La posición de Brasil es muy clara, mismo que a veces parece extraña. Brasil ha condenado la invasión como condena todos los tipos de invasión, todas las precedentes que existieron, independiente de qué país fue. Y así como siempre condenó, también quiere, busca la paz para Brasil, no es pensable que hoy, un día como hoy, se pueda tener una guerra en un continente que ya sufrió tanto con la guerra como el continente europeo, Es una cosa absurda, ¿no? Entonces, la paz es necesaria, más que todo para hacer la paz se necesitan negociaciones, negociaciones entre los dos que están los beligerantes y para que inicien negociaciones es necesario que cesen las hostilidades. Brasil siempre va a trabajar por la paz, cree que es mejor para todos la paz y no la guerra. La sugerencia de todos es mayor. Mucho mayor de que algo que se vaya a decir se desea más adelante. Pero Brasil condena la invasión de Rusia. Esto es claro.