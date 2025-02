En Estados Unidos, obtener una licencia de conducción no es exclusivo de ciudadanos o residentes permanentes. Aunque estos permisos no son válidos para gestiones federales (como viajar en avión dentro del país o acceder a edificios gubernamentales), son una herramienta clave para garantizar la movilidad cotidiana de comunidades no ciudadanas, facilitando desplazamientos esenciales como trabajo, educación o atención médica.