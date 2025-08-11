Suscribirse

Estados Unidos

Explosión mortal en planta de Clairton Coke Works: un muerto y decenas de heridos, en un incendio devastador

Bomberos tratan de combatir las llamas mientras rescatan a trabajadores atrapados entre los escombros, tras potente detonación

Redacción Mundo
11 de agosto de 2025, 7:57 p. m.
Los equipos de rescate están trabajando para recuperar a los trabajadores atrapados entre los escombros
Los equipos de rescate están trabajando para recuperar a los trabajadores atrapados entre los escombros | Foto: Crédito Reuters

Una violenta explosión en la planta de Clairton Coke Works, en Pensilvania, dejó al menos un muerto. Hay dos personas desaparecidas y docenas de personas heridas.

El hecho ocurrió cuando una devastadora explosión arrasó con la planta siderúrgica en Pensilvania, hoy, en las horas de la mañana.

El estallido provocó un incendio de gran magnitud que consumió gran parte de las instalaciones, lo que obligó a los bomberos a desplegar un operativo a contra reloj,

Las autoridades investigan las causas del incendio, mientras crece la preocupación por los posibles impactos ambientales de la zona en donde ocurrió el siniestro.

¿Cómo ocurrió el siniestro en la planta Clairton Coke Works?

El inciente ocurrió aproximadamente a las 10:51 a.m., según 6abc Action News.

La explosión generó una columna de humo negro que se elevaba hacia el cielo de la planta US Clairton Coke Works, en las afueras de Pittsburgh, a orillas del río Monongahela.

Es la instalación de fabricación de coque (combustible) más grande América del Norte.

Un portavoz de los Servicios de Emergencia del condado Allegheny, Kasey Reigner, indicó que una persona murió en la explosión y que dos al parecer están desaparecidas. Varias otras personas están siendo tratadas por lesiones.

Según lo que informó óWPXI , afiliada de NBC. Los hospitales cercanos están tratando al menos a 14 pacientes, y sus condiciones siguen siendo desconocidas.

La explosión alertó a toda la comunidad, por lo que las autoridades pidieron a los residentes que se mantuvieran alejados de la escena, para facilitar la labor de las unidades de rescate.

El Departamento de Salud del Condado de Allegheny indicó que se ha recomendado a los residentes que viven dentro de un radio de una milla de la planta que permanezcan en sus casas con todas las ventanas y puertas cerradas.

La explosión en la planta de Clairton Coke Works deja un muerto y decenas de heridos
La explosión en la planta de Clairton Coke Works deja un muerto y decenas de heridos | Foto: Captura de pantalla video YouTube@WTAE

“Se sintió como un trueno”, relató Zachary Buday, un trabajador de la construcción cerca de la escena, a WTAE-TV. “Sacudió el andamio, sacudió mi pecho y sacudió el edificio, y luego, cuando vimos el humo oscuro saliendo de la acería y juntamos dos y dos, fue como si algo malo hubiera sucedido”.

Las autoridades enviaron por lo menos 15 ambulancias para atender a los heridos y se asegura que hay varios trabajadores que aún están atrapados bajo las montañas de materiales pesados, por lo que los bomberos no han parado su labor de rescate.

Equipos de emergencia mantienen activas las operaciones de búsqueda y rescate, mientras se evacuan a los lesionados.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, expresó su solidaridad con la comunidad de Clairton, y aseguró que su administración está coordinando con las autoridades locales y estatales para responder al desastre, tal y como se registra en The Guardian.

Clairton Coke Works arde, cientos de heridos.
Clairton Coke Works arde, cientos de heridos. | Foto: Captura de pantalla video @ The U.S.SUN

Alerta ambiental

El Departamento de Salud del Condado de Allegheny aconsejó a los residentes que viven dentro de un radio de una milla de la planta, que permanezcan en interiores, cierren ventanas, configuren el aire acondicionado en modo circulación y eviten actividades que faciliten que se introduzca aire desde el exterior.

Hasta el momento, los monitoreos no han detectado niveles de contaminación, como hollín o dióxido de azufre, que superen los estándares federales.

