Expulsan de Estados Unidos al reconocido boxeador Julio César Chávez Jr, esta es la grave acusación

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también lo señaló como “un asociado al cartel de Sinaloa”.

Redacción Mundo
19 de agosto de 2025, 6:05 p. m.
Julio César Chávez Jr. observa antes de su pelea contra Jake Paul en el Honda Center el 28 de junio de 2025 en Anaheim, California.
Julio César Chávez Jr. observa antes de su pelea contra Jake Paul en el Honda Center el 28 de junio de 2025 en Anaheim, California. | Foto: Getty Images

Estados Unidos entregó a México al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr, detenido en Los Ángeles y acusado de vínculos con el narcotráfico, según informó este martes, 19 de agosto, el Registro Nacional de Detenciones.

El pugilista, hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, fue entregado ayer, 18 de agosto, en el cruce fronterizo de Sonora (noroeste) y trasladado a un penal del mismo estado, detalla el registro.

“Fue deportado” y “había una orden de aprehensión en México” solicitada por la Fiscalía General, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ante preguntas de la prensa en su conferencia matutina.

Chávez Jr, de 39 años, fue trasladado por policías federales a un penal de la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, añadió el registro.

El boxeador fue arrestado el 2 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras brindar información fraudulenta en su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos.

Posteriormente, la Fiscalía General mexicana informó a Estados Unidos que Chávez Jr es acusado de “delincuencia organizada y tráfico de armas”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también los señaló como “un asociado al cartel de Sinaloa”.

En rueda de prensa, el fiscal general, Alejandro Gertz aseguró que los abogados defensores habían presentado “cinco o seis amparos” del boxeador para que se le pusiera en libertad en cuanto llegara a México, dijo.

Contexto: Insólito arresto de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos deja atónitos a los amantes del boxeo

Estos recursos de amparo, que protegen al solicitante de manera provisional o permanente, fueron rechazados porque el acusado no había sido entregado a las autoridades mexicanas en ese momento, explicó.

Chávez, cuya carrera deportiva está en declive a sus 39 años, es señalado de nexos con el poderoso cartel de Sinaloa, catalogado como organización terrorista por Estados Unidos.

NEW YORK, NY - JUNE 9: MANDATORY CREDIT Bill Tompkins/Getty Images Julio Cesar Chavez Jr at Madison Square Garden on June 9, 2007 in New York City. (Photo by Bill Tompkins/Getty Images)
Julio César Chávez Jr. en el Madison Square Garden el 9 de junio de 2007 en la ciudad de Nueva York. | Foto: Getty Images

El arresto del boxeador tuvo lugar sólo cuatro días después de que protagonizara una de las veladas de boxeo más publicitadas del año en Estados Unidos, en la que fue derrotado por el local Jake Paul.

La defensa de Chávez rechazó las acusaciones y sostuvo que la captura busca “aterrorizar a la comunidad” en medio de las redadas contra migrantes indocumentados.

Con información de AFP*

