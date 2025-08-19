Estados Unidos entregó a México al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr, detenido en Los Ángeles y acusado de vínculos con el narcotráfico, según informó este martes, 19 de agosto, el Registro Nacional de Detenciones.

El pugilista, hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, fue entregado ayer, 18 de agosto, en el cruce fronterizo de Sonora (noroeste) y trasladado a un penal del mismo estado, detalla el registro.

“Fue deportado” y “había una orden de aprehensión en México” solicitada por la Fiscalía General, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ante preguntas de la prensa en su conferencia matutina.

Julio César Chávez Jr. ingresó al penal federal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora.



El boxeador mexicano fue detenido en Estados Unidos por nexos con el Cártel de Sinaloa.



Vía @c4jimenez



Más en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/58dPinhRp8 — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 19, 2025

Chávez Jr, de 39 años, fue trasladado por policías federales a un penal de la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora, añadió el registro.

El boxeador fue arrestado el 2 de julio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras brindar información fraudulenta en su solicitud de residencia permanente en Estados Unidos.

Posteriormente, la Fiscalía General mexicana informó a Estados Unidos que Chávez Jr es acusado de “delincuencia organizada y tráfico de armas”.

Hoy en la #MañaneraDelPueblo de Claudia Sheinbaum 👩🏻



La presidenta @Claudiashein confirma traslado de Julio César Chávez Jr., de EU a México: "Entiendo que fue deportado, sí nos informaron que que iba a llegar a México".



Consulta más información en #MVSNoticias pic.twitter.com/Iasoi2khNV — MVS Noticias (@MVSNoticias) August 19, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos también los señaló como “un asociado al cartel de Sinaloa”.

En rueda de prensa, el fiscal general, Alejandro Gertz aseguró que los abogados defensores habían presentado “cinco o seis amparos” del boxeador para que se le pusiera en libertad en cuanto llegara a México, dijo.

Estos recursos de amparo, que protegen al solicitante de manera provisional o permanente, fueron rechazados porque el acusado no había sido entregado a las autoridades mexicanas en ese momento, explicó.

Chávez, cuya carrera deportiva está en declive a sus 39 años, es señalado de nexos con el poderoso cartel de Sinaloa, catalogado como organización terrorista por Estados Unidos.

Julio César Chávez Jr. en el Madison Square Garden el 9 de junio de 2007 en la ciudad de Nueva York. | Foto: Getty Images

El arresto del boxeador tuvo lugar sólo cuatro días después de que protagonizara una de las veladas de boxeo más publicitadas del año en Estados Unidos, en la que fue derrotado por el local Jake Paul.

La defensa de Chávez rechazó las acusaciones y sostuvo que la captura busca “aterrorizar a la comunidad” en medio de las redadas contra migrantes indocumentados.