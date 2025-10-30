Grupo de estadounidenses compró un pueblo abandonado y buscan convertirlo en icónico destino

Un pequeño pueblo abandonado de la península ibérica tendrá un nuevo dueño estadounidense, quien planea convertir el lugar en una zona turística que atraiga a miles.

Se trata de Salto de Castro (Zamora), que se encuentra en la frontera entre Portugal y España, el cual fue abandonado desde 1989.

Las casas fueron abandonadas en 1989. | Foto: gofundme.com

El norteamericano de la inversión es Jason Lee Beckwith, que se hizo con el territorio por un valor de 310.000 euros, un precio irrisorio comparado con lo que cuesta una sola propiedad en algún condado de esa región de Europa.

¿Cuál es la intención de Lee con el pueblo?

El oriundo de EE. UU. pretende convertir a Salto de Castro en un potente complejo turístico que cuente con hoteles, hostales e incluso alquileres que se puedan gestionar por largos periodos de tiempo.

Según una entrevista con el diario El País, la primera fase consiste en construir el edificio principal con alojamientos, restaurante, centro de bienvenida, piscina y zonas recreativas como barbacoas y picnic.

La propiedad será una de las bases para el nuevo pueblo. | Foto: gofundme.com

“Será un lugar que todos podrán disfrutar, sin importar su presupuesto”, asegura Lee, que afirma que se necesitará una inversión que llegaría a los 7 millones de dólares.

El inversor espera que el funcionamiento de los edificios esté listo para finales de 2025, con alguna ayuda extra del Gobierno de España y subvenciones de la Unión Europea.

Un pueblo que quiere volver a surgir

Salto de Castro fue constituido en 1946, con el objetivo de alojar empleados de la presa de Castro con sus respectivas familias.

De hecho, queda cercano al Parque Natural Arribes del Duero, respaldado por la UNESCO, por lo que podría tener algunos peros por parte de iniciativas ecologistas.

El destino tiene unas vistas naturales de gran potencial.

“La instalación de un complejo turístico sería contrario a los objetivos de conservación del lugar”, considera la Red Natura 2000.

Ahora bien, la idea de Lee es que Salto de Castro será una “zona que atraiga a sus familias a nadar en la piscina y hacer un picnic. Todos serán bienvenidos en mi villa”.