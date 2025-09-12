ICE registra un récord de 141.000 solicitudes laborales durante la era Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas confirma que ha habido un aumento notable en las solicitudes de oferta de trabajo tentativa, alcanzando casi 141 mil, desque comenzó la campaña de reclutamiento en el mes de julio.

¿En qué consisten las ofertas de trabajo?

A principios del verano la administración Trump lanzó una campaña para aumentar el personal de trabajo de ICE.

La idea no era solo ofrecer algunas vacantes, sino que esta vino acompañada de estímulos como bonos de contratación por 50 mil dólares, condonación de préstamos estudiantiles y beneficios especiales de jubilación.

“ICE ha recibido más de 141.000 solicitudes de estadounidenses patriotas que quieren defender la patria expulsando a los peores inmigrantes ilegales criminales de los EE. UU. Ya hemos dado más de 18.000 ofertas de trabajo tentativas”, dijo la secretaria Kristi Noem en un comunicado”.

Y es que la agencia viene realizan importantes operativos en las principales ciudades norteamericanas como Los Ángeles, Chicago y Washington, D.C., con el fin de ejecutar deportaciones masivas y además, con la ley One Big Beautiful Bill, firmada por Trump, hay suficientes fondos para contratar a 10 mil agentes más al ICE y hasta el momento, son miles las personas que han presentado sus solicitudes para llenar estas vacantes.

Por otra parte, el límite de edad, que normalmente es de 37 o 40 años, fue eliminado por la administración y se está animando a los agentes de policía jubilados a unirse.

“Estamos TERMINANDO el límite de edad para los agentes de ICE. Los candidatos calificados ahora pueden postularse sin límite de edad”, publicó Noem en X el 6 de agosto.

Además, ICE tiene varias operaciones funcionando, por lo que requiere de refuerzos para lograr los objetivos propuestos. Así, la Operación Midway Blitz, en Chicago y la Operación Patriot 2.0, ambas en contra de los delincuentes que azotan las principales ciudades, necesitan refuerzos.

ICE ha recibido más de 141.000 solicitudes de estadounidenses para trabajar en la entidad | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Lo que dice la gente sobre la campaña de reclutamiento

La campaña de reclutamiento ha desatado gran controversia. Para muchos, ese aumento en las solicitudes refleja el gran compromiso de la sociedad norteamericana con la seguridad nacional y con la implementación de las políticas de inmigración.

De acuerdo con un informe de The New York Times, algunos defensores de la seguridad fronteriza y la ley creen que reforzar ICE con más personal es esencial para frenar la inmigración ilegal y garantizar el cumplimiento de las leyes de inmigración en Estados Unidos.

Sin embargo, esta campaña ha sido fuertemente criticada por defensores de los derechos civiles y organizaciones que luchan por los inmigrantes.

Grupos como la ACLU han advertido sobre los riesgos asociados con el fortalecimiento de ICE, citando preocupaciones sobre abusos de poder y la criminalización de comunidades inmigrantes.