Suscribirse

Estados Unidos

Impactante video: avión aterrizó de emergencia en una autopista de Florida y chocó contra un automóvil

En una autopista de Estados Unidos, en el condado de Brevard, Florida. Una aeronave realizó un aterrizaje de emergencia.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Luciano Andrey Sánchez Florez

Luciano Sánchez Flórez es comunicador social con énfasis en producción sonora y radiofónica de la Universidad Javeriana. Gestor cultural y curador de arte, especializado en arte colonial, moderno y contemporáneo. Es pasante de la redacción de breaking news de semana.com.

10 de diciembre de 2025, 12:46 p. m.
x
Aeronave cae sobre Toyota Camry en Estados Unidos. | Foto: Florida Highway Patrol

Una aeronave pequeña, el lunes 8 de diciembre en las horas de la tarde, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la autopista l-95 de Florida.

El aterrizaje ocasionó el cierre de la vía durante varias horas, equipos de emergencia junto con la patrulla de carreteras de Florida, hacían presencia en la zona asistiendo el incidente. Según información de Infobae.

Según se informa, el suceso ocurrió en inmediaciones del marcador de milla 201.

De acuerdo con la información suministrada, la aeronave habría tenido este incidente cerca de las 17:45, transportaba a dos hombres de 27 años.

El avión Beechcraft 55 multimotor de ala fija chocó contra un automóvil Toyota Camry 2023, la mujer de 57 años que conducía el vehículo, fue trasladada a un centro asistencial, con heridas menores que no comprometen su vida, los tripulantes de la aeronave resultaron ilesos.

x
Avión aterriza de emergencia en Estados Unidos y cae sobre un auto. | Foto: Florida Highway Patrol

Personas que se encontraban en el lugar pudieron grabar videos que están circulando por las redes sociales, estos reflejan los impactantes momentos que se vivieron en medio del aterrizaje forzoso.

Información compartida por La Nación indica que, la Junta Nacional de seguridad en el transporte (NTSB) está investigando para poder concluir cuáles fueron las causas de la falla y si estas tienen que ver con problemas mecánicos o temas relacionados con el mantenimiento del avión.

Inspectores federales realizarán los procedimientos correspondientes, entre los cuales se encuentran tomar las respectivas declaraciones, revisar los registros técnicos de la aeronave, y analizar el lugar de los hechos.

x
Aeronave al parecer habría tenido falla mecánica. | Foto: Florida Highway Patrol

Al parecer, el piloto habría reportado, a través de una alerta, fallas mecánicas relacionadas con los motores, situación que lo obligó a aterrizar de manera apresurada.

El Beechcraft 55 pertenece a la empresa Tailwinds Flying y había despegado unos minutos antes desde Merritt Island.

Este tipo de accidentes encienden las alarmas de las autoridades, ya que no es el único que se ha presentado en los últimos días.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Es oficial: Real Madrid tomó una decisión con Mbappé, a horas del partido ante Manchester City

2. Juez de Nueva York ordena publicar material relacionado con el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice del pederasta Jeffrey Epstein

3. Destapan la odisea que vivió María Corina Machado para salir del régimen de Maduro, un día antes de la entrega del Nobel

4. Jueza que publica videos en TikTok bailando será llevada a juicio por “acciones sugestivas y provocativas”

5. Nuevo giro podría dar el caso de robo a una joyería en Bucaramanga: revelan detalle tras captura de policía

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosFloridaAvión caídoaeronave

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.