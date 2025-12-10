Una aeronave pequeña, el lunes 8 de diciembre en las horas de la tarde, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la autopista l-95 de Florida.

El aterrizaje ocasionó el cierre de la vía durante varias horas, equipos de emergencia junto con la patrulla de carreteras de Florida, hacían presencia en la zona asistiendo el incidente. Según información de Infobae.

#URGENTE...

Avioneta aterriza de emergencia sobre un automóvil en la I-95 en Florida. pic.twitter.com/mMcDS4O6Ln — lichiduran (@lalogitud) December 10, 2025

Según se informa, el suceso ocurrió en inmediaciones del marcador de milla 201.

De acuerdo con la información suministrada, la aeronave habría tenido este incidente cerca de las 17:45, transportaba a dos hombres de 27 años.

El avión Beechcraft 55 multimotor de ala fija chocó contra un automóvil Toyota Camry 2023, la mujer de 57 años que conducía el vehículo, fue trasladada a un centro asistencial, con heridas menores que no comprometen su vida, los tripulantes de la aeronave resultaron ilesos.

Avión aterriza de emergencia en Estados Unidos y cae sobre un auto. | Foto: Florida Highway Patrol

Personas que se encontraban en el lugar pudieron grabar videos que están circulando por las redes sociales, estos reflejan los impactantes momentos que se vivieron en medio del aterrizaje forzoso.

Información compartida por La Nación indica que, la Junta Nacional de seguridad en el transporte (NTSB) está investigando para poder concluir cuáles fueron las causas de la falla y si estas tienen que ver con problemas mecánicos o temas relacionados con el mantenimiento del avión.

Inspectores federales realizarán los procedimientos correspondientes, entre los cuales se encuentran tomar las respectivas declaraciones, revisar los registros técnicos de la aeronave, y analizar el lugar de los hechos.

Aeronave al parecer habría tenido falla mecánica. | Foto: Florida Highway Patrol

Al parecer, el piloto habría reportado, a través de una alerta, fallas mecánicas relacionadas con los motores, situación que lo obligó a aterrizar de manera apresurada.

El Beechcraft 55 pertenece a la empresa Tailwinds Flying y había despegado unos minutos antes desde Merritt Island.