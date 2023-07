Insólito: mujer asegura ser “alérgica a su novio”; estos son los extraños síntomas que presenta

Lo que algunas personas podrían decir a manera de broma a sus parejas ha hecho que una joven de 22 años se haya vuelto viral. Sin embargo, su caso resulta especialmente llamativo, pues, según dice y muestra, parece ser alérgica a su propio novio.

Virginia Nault, una joven de Massachusetts, Estados Unidos, mostró a través de plataformas digitales el efecto que cada encuentro con su novio le deja en la piel. Según afirma, llegó a la conclusión de que es alérgica a su pareja sentimental.

Las razones de la joven para tal aseveración se fundamentan en las erupciones que aparecen en su piel cada vez que están juntos.

“Hay algo en él que me hace tener esta reacción”, dijo Virginia Nault a Kennedy News, mientras describía los síntomas que, según ella, desarrollaba por culpa de su novio.

De acuerdo con el relato de la joven, todo comenzó en diciembre de 2022, luego de que comenzara a salir con su pareja, Steve Johnson, a quien conoció mediante una aplicación de citas.

Según recoge New York Post, la relación avanzaba con normalidad hasta que Virginia comenzó a notar extraños síntomas que desarrollaba en su piel luego de cada encuentro con Steve.

“Comenzó con mis ojos llorosos y picazón”, explicó la joven. No obstante, en un primer momento le atribuyó estas señales a una alergia estacional.

Los síntomas comenzaron con ardor en los ojos. Imagen de referencia, sin relación con el caso en mención. - Foto: Getty Images/iStockphoto

A medida que transcurría el tiempo, Virginia y Steve seguían saliendo los fines de semana. Si bien las extrañas erupciones en la piel de la joven se hacían frecuentes, tuvieron que pasar varios meses para que estableciera una relación directa con aquellos encuentros.

“Nos dimos cuenta de que después de pasar unos días en su apartamento tendría una erupción muy fuerte la semana siguiente y me sentiría bastante miserable durante unos días después”, manifestó Nault, según reseña el diario neoyorquino.

Virginia y Steve se conocieron gracias a una app de citas. - Foto: Getty Images

“Soy alérgica a él”

Las sospechas de Virginia crecían cuando notaba cómo sus síntomas se iban aliviando a mitad de semana, sin embargo, aparecían nuevamente tras encontrarse con su novio Steve.

“Soy alérgica a él”, concluyó la joven. Aunque no atribuyó los síntomas a la humanidad de Steve como tal, sí contempló la posibilidad de que existan factores en el aire del apartamento, un producto corporal o cualquier otra sustancia que su novio utilice.

Steve atendió a la primera hipótesis de Virginia. En tal virtud, reemplazó el detergente con que lavaba su ropa, así como los productos de higiene personal que venía utilizando. Para su sorpresa, las medidas no fueron efectivas y la reacción alérgica de su novia continuó.

“Ha sido tan paciente y tan solidario con todo, y está tan frustrado como yo”, comentó la joven.

A pesar de haber acudido a profesionales de la salud, Virginia no ha podido encontrar solución para su aún inexplicable alergia. De hecho, en una ocasión, la reacción fue tan grave que requirió ser tratada en un centro médico con antihistamínicos y esteroides, recoge New York Post.

Luego de que su historia se hiciera viral en redes sociales, la joven tuvo que lidiar con los comentarios de los internautas. Es más, algunos manifestaron que la reacción alérgica era una señal de que su novio la estaba engañando. Por su parte, Virginia no ha prestado mayor atención a los chismes.

Steve cambió sus productos de higiene personal pensando que estaban relacionados con la alergia de su novia, sin embargo, los síntomas persistieron. Imagen de referencia, sin relación con el caso en mención. - Foto: Getty Images / Robin Skjoldborg

“Cuando la gente dice que mi novio me está engañando, es una de esas cosas de las que tienes que reírte (...). Al final del día no me conocen y no lo conocen a él, y no conocen nuestra relación”, apostilló Nault.

En todo caso, la extraña alergia desarrollada por la joven sí ha tenido incidencia sobre la relación. No por sospechas de infidelidad, como sugieren los internautas, sino por la frustración que ha traído tanto para Virginia como para Steve.

“Dejé de ir a su apartamento porque no sabíamos si era algo allí (...). Tenemos más que planear a la hora de salir a cenar juntos o ir al cine, así que no es tan relajado”, anotó la joven oriunda de Boston.

Por el momento, Virginia y los profesionales a los que ha acudido siguen indagando por la fuente de su alergia para así proceder con el tratamiento.