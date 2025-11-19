Suscribirse

Estados Unidos

Inspectora sanitaria vierte cloro en la comida de un puesto ambulante en EE. UU.: el momento quedó en video

Las autoridades estadounidenses justificaron el hecho que muchos usuarios de redes calificaron como una discriminación en contra de la familia latina.

Redacción Mundo
20 de noviembre de 2025, 2:17 a. m.
La inspectora vertió cloro en la comida del puesto ambulante, en Denver.

Un aparente caso de discriminación se volvió viral en redes sociales, pues un video muestra a una inspectora sanitaria de Estados Unidos vertiendo lo que parece ser cloro en varios recipientes de comida de un puesto ambulante que atienden latinos.

El hecho ocurrió en Denver, una ciudad de Colorado. La usuaria de TikTok, @noelia.d_m —Noelia Domínguez, según los medios estadounidenses—, fue quien compartió el video de apenas unos segundos en sus redes sociales.

Los comentarios señalaron que la funcionaria debería ser despedida.

En la grabación se ve cómo la funcionaria de sanidad vierte un líquido sobre recipientes de comida como carne y verduras para preparar tacos. El puesto de comida ambulante es propiedad de una familia mexicana que se gana la vida vendiendo tacos en las calles de la ciudad de Colorado.

Contexto: Los restaurantes más populares y queridos por los estadounidenses que cerrarán parte de sus operaciones en 2025

Los comentarios en la publicación del video solicitaban que la inspectora sea despedida de su trabajo, y señalaron el acto como discriminación y un total abuso. “¡Esto me hierve la sangre!“, publicó un internauta. ”¡Deberían despedirla y arrestarla!“, agregó otra persona.

Sin embargo, un portavoz del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver declaró a la revista People que las autoridades habían estado vigilando a la familia de vendedores durante semanas “debido a graves preocupaciones de salud pública” e intervinieron en tres oportunidades diferentes debido a que el puesto había sido cambiado de lugar.

Contexto: Otra importante cadena de comida rápida cerrará cientos de locales en Estados Unidos: esto es lo que se sabe

“En las dos primeras inspecciones, se impartió capacitación sobre manipulación de alimentos y los requisitos municipales, y el personal del establecimiento cumplió con la normativa sobre la eliminación de alimentos que no cumplían con el código sanitario”, aseguró el organismo de la ciudad en un comunicado que obtuvo Newsweek.

Entre las irregularidades que determinó la agencia de salud radica que el puesto de tacos operaba sin una licencia comercial, además estaba usando instalaciones de almacenamiento de alimentos insalubres y las autoridades hallaron que las personas carecían de métodos para mantener las temperaturas de la comida, como de refrigeración para que no se dañen los ingredientes.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
Las autoridades descubrieron varias faltas del puesto ambulante.

De acuerdo con el reporte de People, el departamento de salud se ofreció a ayudar a la familia con un traductor para que estos siguieran las indicaciones adecuadas, debido a que su objetivo es colaborar a las familias que dependen de las ventas ambulantes, pero que si estos incumplen con las medidas de seguridad, “deberán tomar medidas para prevenir posibles enfermedades y proteger a la comunidad en general“.

Ante el uso de cloro en la comida, la directora de investigaciones de salud pública de la ciudad aseguró que: “Es una herramienta que no utilizamos con mucha frecuencia, porque preferimos usar otros métodos, pero de vez en cuando es necesaria”, en entrevista con The Denver Post.

