Inspectora sanitaria vierte cloro en la comida de un puesto ambulante en EE. UU.: el momento quedó en video

Un aparente caso de discriminación se volvió viral en redes sociales, pues un video muestra a una inspectora sanitaria de Estados Unidos vertiendo lo que parece ser cloro en varios recipientes de comida de un puesto ambulante que atienden latinos.

El hecho ocurrió en Denver, una ciudad de Colorado. La usuaria de TikTok, @noelia.d_m —Noelia Domínguez, según los medios estadounidenses—, fue quien compartió el video de apenas unos segundos en sus redes sociales.

Los comentarios señalaron que la funcionaria debería ser despedida. | Foto: TikTok @noelia.d_m/Pantallazo de redes sociales

En la grabación se ve cómo la funcionaria de sanidad vierte un líquido sobre recipientes de comida como carne y verduras para preparar tacos. El puesto de comida ambulante es propiedad de una familia mexicana que se gana la vida vendiendo tacos en las calles de la ciudad de Colorado.

Los comentarios en la publicación del video solicitaban que la inspectora sea despedida de su trabajo, y señalaron el acto como discriminación y un total abuso. “¡Esto me hierve la sangre!“, publicó un internauta. ”¡Deberían despedirla y arrestarla!“, agregó otra persona.

Sin embargo, un portavoz del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver declaró a la revista People que las autoridades habían estado vigilando a la familia de vendedores durante semanas “debido a graves preocupaciones de salud pública” e intervinieron en tres oportunidades diferentes debido a que el puesto había sido cambiado de lugar.

“En las dos primeras inspecciones, se impartió capacitación sobre manipulación de alimentos y los requisitos municipales, y el personal del establecimiento cumplió con la normativa sobre la eliminación de alimentos que no cumplían con el código sanitario”, aseguró el organismo de la ciudad en un comunicado que obtuvo Newsweek.

Entre las irregularidades que determinó la agencia de salud radica que el puesto de tacos operaba sin una licencia comercial, además estaba usando instalaciones de almacenamiento de alimentos insalubres y las autoridades hallaron que las personas carecían de métodos para mantener las temperaturas de la comida, como de refrigeración para que no se dañen los ingredientes.

Las autoridades descubrieron varias faltas del puesto ambulante. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el reporte de People, el departamento de salud se ofreció a ayudar a la familia con un traductor para que estos siguieran las indicaciones adecuadas, debido a que su objetivo es colaborar a las familias que dependen de las ventas ambulantes, pero que si estos incumplen con las medidas de seguridad, “deberán tomar medidas para prevenir posibles enfermedades y proteger a la comunidad en general“.