Suscribirse

Mundo

Otra importante cadena de comida rápida cerrará cientos de locales en Estados Unidos: esto es lo que se sabe

La icónica cadena de hamburguesas Wendy’s enfrenta una de sus mayores reestructuraciones en años. Cientos de locales dejarán de operar entre 2025 y 2026, en medio de una caída en las ventas y el aumento de los costos laborales y de alimentos

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
10 de noviembre de 2025, 1:53 p. m.
El día de la hamburguesa se celebra comiendo las mejores que podamos encontrar.
La cadena reducirá su presencia en EE. UU. para enfrentar la caída en ventas. | Foto: Getty Images

Wendy’s, una de las principales cadenas de comida rápida en Estados Unidos, anunció el cierre de entre 200 y 350 restaurantes como parte de un plan de “optimización”.

Tras registrar una baja del 4,7 % en ventas nacionales y un alza sostenida en los costos, la medida busca concentrar recursos en locales más rentables y fortalecer la marca en un mercado cada vez más competitivo.

Contexto: Cadena de comida rápida en Estados Unidos enfrenta demanda por publicidad engañosa: tendrá que defender su sándwich más popular

¿Qué se sabe sobre el cierre de las sedes de Wendy’s?

La cadena de comida rápida, Wendy’s, ha anunciado que cerrará varios de sus 6 mil locales, como parte de una estrategia de optimización.

De acuerdo a lo que ha informado CNN, a través de una llamada hecha por el director ejecutivo interino, Ken Cook, se anunció ante un grupo de analistas que se cerrarán entre 200 y 350 restaurantes, en los próximos meses.

La determinación se aplicará sobre aquellas sedes consideradas como de “bajo rendimiento”, en un esfuerzo por “impulsar las ventas y la rentabilidad”, afirmó el alto ejecutivo.

“Estas acciones fortalecerán el sistema y permitirán a los franquiciados invertir más capital y recursos en sus restaurantes restantes”, dijo Cook. “Se espera que los cierres de unidades de bajo rendimiento aumenten las ventas y la rentabilidad en las ubicaciones cercanas”.

Aunque la empresa no ha publicado la lista oficial de los locales que cerrará, de acuerdo a lo que se registra en Fast Company, los cierres comenzarán en este 2025 y se expenderán hasta el 2026.

Estos cierres marcan uno de los mayores recortes en la historia de Wendy’s y dejan en evidencia la creciente presión financiera sobre las cadenas de comidas rápidas en Estados Unidos, en medio del aumento de los costos laborales y de alimentos.

El rendimiento comercial ha sido débil, ya que en el tercer trimestre del 2025, las ventas en locales comparables han caído un 4.7% en el país norteamericano.

Además, la inflación de costos laborales y de materias primas, como la carne de res, presionan los márgenes. En el informe de resultados, la compañía advirtió que el margen para restaurantes propios en EE.UU. bajó debido a “commodity inflation, a decline in traffic and labor rate inflation”.

Por todo lo anterior, Wendy’s busca redirigir capital hacia locales más rentables, abrir nuevas unidades en mercados más sólidos y apostar por una estrategia internacional de crecimiento.

Varios locales en Estados Unidos serán clausurados como parte de un plan de reestructuración que busca frenar las pérdidas y modernizar la operación de la cadena.
Varios locales en Estados Unidos serán clausurados como parte de un plan de reestructuración que busca frenar las pérdidas y modernizar la operación de la cadena. | Foto: Getty Images

¿Qué se viene para Wendy’s?

En los próximos meses se espera que la cadena identifique qué unidades serán cerradas, sin embargo, la empresa asegura que el impacto será gradual y parte de un proceso de revisión por unidad, como se indica en Fast Company.

Los franquiciados deberán prepararse para futuros cierre o para inversiones adicionales en remodelación o actualización de locales que sigan operando.

Los consumidores podrán ver menos locales en ciertas zonas, pero aquellos que permanezcan tendrán evidentes mejoras en el servicio, nueva tecnología, nuevos diseños y productos más atractivos.

Contexto: El precio de la comida rápida aumentará en estos estados tras la implementación de nuevas políticas, ¿a qué se debe?

Si bien la medida tiene costos inmediatos, como pérdidas de empleo y disminución en presencia local, la cadena apuesta a que un sistema más optimizado genere ganancias sostenibles en el mediano plazo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicolás Petro se apropió de 111 millones de pesos por su “actuar criminal” en el desvío de contratos

2. EE. UU. lanza una ofensiva contra el abuso de visados H-1B: más de 170 empresas bajo investigación

3. Inadmitido en Medellín ciudadano estadounidense con antecedentes por delitos sexuales

4. Hubo un “acuerdo corrupto”: la Fiscalía reveló que Nicolás Petro se quedó con recursos de la Gobernación del Atlántico

5. Quién es Bernie Moreno, el senador de EE. UU. que Gustavo Petro señala por un supuesto complot

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Comidas rápidasEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.