El precio de la comida rápida aumentará en estos estados tras la implementación de nuevas políticas, ¿a qué se debe?

El precio de los materiales demuestra la gran diferencia, lo que podría impactar directamente en los consumidores. No obstante, la iniciativa tiene un objetivo medioambiental claro. El poliestireno no es un material reciclable y puede tardar al menos 500 años en descomponerse, además hasta el momento representa alrededor del 30 % del volumen de los vertederos de Estados Unidos. de acuerdo con los detalles de la organización Heal The Planet.