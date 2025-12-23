Mundo

Joven se graduó del colegio y seis meses después tenía título universitario: se ahorró más de 300 millones de pesos

La historia de la joven se ha hecho viral; con tan solo 19 años ya tiene un título universitario.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
23 de diciembre de 2025, 4:33 p. m.
Esta fue la joven que se graduó de la universidad con 19 años.
Esta fue la joven que se graduó de la universidad con 19 años. Foto: API

Le está dando la vuelta al mundo el caso de Elena Talingo, de 19 años, quien se graduó del colegio y tan solo seis meses después obtuvo su título universitario, lo que la llevó a ahorrar mucho tiempo y dinero a su corta edad.

La joven se graduó de la escuela secundaria Preble, en Green Bay, Wisconsin. Pasaron tan solo unos meses y también tenía una licenciatura en Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad de Wisconsin–Green Bay (UW-Green Bay).

La joven protagonista de esta historia y su mamá en la graduación.
La joven protagonista de esta historia y su mamá en la graduación. Foto: API

La historia fue compartida por WLUK, afiliada de Fox, que detalló la forma en la que Elena logró este objetivo que para la gran mayoría lleva años. Según explicó, la joven hizo el proceso por medio del Programa Rising Phoenix, el cual permite a estudiantes de preparatoria ir cursando al mismo tiempo materias universitarias y así acumular créditos académicos.

En el caso de Talingo, comenzó a tomar estas clases de universidad desde 2023, por lo que cuando se graduó del colegio había acumulado 132 créditos. De esta manera, llegó al campus y en seis meses obtuvo la licenciatura.

Noticias Estados Unidos

Hermana de Lionel Messi se accidenta en Miami y se fractura la columna: estaba a punto de casarse con un entrenador de Inter de Miami

Noticias Estados Unidos

¿Se dañó la Navidad?, ciclón bomba crea alerta en California a un día de Nochebuena

Noticias Estados Unidos

En medio de tensión con Venezuela, Estados Unidos realiza un nuevo ataque a una ‘narcolancha’ en el Pacífico; una persona habría fallecido

Noticias Estados Unidos

Donald Trump quiere arrebatarle terreno a Dinamarca: “Necesitamos Groenlandia para la protección nacional”

Noticias Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos en Bogotá envía un mensaje a los colombianos indocumentados y los anima a regresar

Deportes

Oficial | Kansas City Chiefs se cambia de estadio: ¿cuál será su nueva casa y hasta cuándo jugarán en Arrowhead Stadium?

Deportes

DK Metcalf golpeó a un aficionado en la NFL: este es el vídeo, sus razones y las consecuencias tras la sanción de la liga

Mundo

China envió contundente mensaje a EE. UU. sobre armamento nuclear y encendió las alarmas en plena escalada de tensiones

Avión logra aterrizar sin piloto por primera vez tras una emergencia en pleno vuelo: el histórico momento quedó en video

Tuve una experiencia universitaria diferente, obviamente, y también en la preparatoria, pero realmente creo que valió la pena mi título. (…) Es que realmente valoré mi universidad, valoré mucho mi educación y simplemente la aproveché”, dijo en diálogo con el medio mencionado.

Durante este proceso de formación, la mujer también hizo dos prácticas relacionadas con su campo de estudio, al tiempo que iba acumulando más créditos.

Elena Talingo, la joven que se graduó en poco después de salir del colegio.
Elena Talingo, la joven que se graduó en poco después de salir del colegio. Foto: API

Pero el beneficio no fue solo académico; Elena y su familia lograron ahorrar aproximadamente 80.000 dólares (cerca de 302.080.000 pesos colombianos). De esta manera, no tendrán que endeudarse, tal y como les pasa a muchos jóvenes en todo el mundo después de que salen del colegio.

Estados Unidos ofrece hasta 3.000 dólares para irse: el DHS triplica el bono de salida voluntaria

“Voy a tener una estabilidad financiera algo mayor que la de otros graduados promedio. Así que no tengo esa idea de ‘Tengo que pagar este préstamo’, y no tengo ningún problema financiero”, manifestó.

Sumado a esto, también tiene un puesto de trabajo asegurado en el programa de Desarrollo Aeroespacial de Honeywell Aerospace, en Minneapolis, por lo que podrá adquirir experiencia desde este momento.

Talingo sostuvo que lo verdaderamente importante es dedicarle tiempo a lo que a uno le gusta. “Por eso no me detengo en un solo objetivo, siempre hay más por hacer”, señaló.

“Aprovecha cada oportunidad que puedas: haz preguntas, crea conexiones y nunca te subestimes. El rechazo no es un fracaso, es una redirección”, añadió.

Mas de Noticias Estados Unidos

Esta fue la joven que se graduó de la universidad con 19 años de edad.

Joven se graduó del colegio y seis meses después tenía título universitario: se ahorró más de 300 millones de pesos

x

Hermana de Lionel Messi se accidenta en Miami y se fractura la columna: estaba a punto de casarse con un entrenador de Inter de Miami

Las primeras imágenes satelitales mostraron a Melissa cuando aún era una tormenta en desarrollo, acumulando energía del océano.

¿Se dañó la Navidad?, ciclón bomba crea alerta en California a un día de Nochebuena

Ataque a nueva "narcolancha" en aguas del Pacífico por tropas de Estados Unidos. Fue reportada durante el jueves 4 de diciembre del 2025.

En medio de tensión con Venezuela, Estados Unidos realiza un nuevo ataque a una ‘narcolancha’ en el Pacífico; una persona habría fallecido

Trump habla sobre groenlandia

Donald Trump quiere arrebatarle terreno a Dinamarca: “Necesitamos Groenlandia para la protección nacional”

Las propuestas en el Congreso van desde endurecer las deportaciones hasta ofrecer vías de regularización para quienes ya viven en Estados Unidos sin papeles.

Embajada de Estados Unidos en Bogotá envía un mensaje a los colombianos indocumentados y los anima a regresar

Clark Hunt, CEO de los Chiefs (NFL)

Oficial | Kansas City Chiefs se cambia de estadio: ¿cuál será su nueva casa y hasta cuándo jugarán en Arrowhead Stadium?

DK Metcalf ataca a fan

DK Metcalf golpeó a un aficionado en la NFL: este es el vídeo, sus razones y las consecuencias tras la sanción de la liga

Departamento de Estado de EE. UU.

Administración Trump retira embajadores en más de 20 países: estos son las naciones afectadas

x

Almanaque histórico que se publica desde la época de George Washington hace la predicción del clima para el mes de enero de 2026

Noticias Destacadas