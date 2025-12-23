Joven se graduó del colegio y seis meses después tenía título universitario: se ahorró más de 300 millones de pesos

Le está dando la vuelta al mundo el caso de Elena Talingo, de 19 años, quien se graduó del colegio y tan solo seis meses después obtuvo su título universitario, lo que la llevó a ahorrar mucho tiempo y dinero a su corta edad.

La joven se graduó de la escuela secundaria Preble, en Green Bay, Wisconsin. Pasaron tan solo unos meses y también tenía una licenciatura en Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad de Wisconsin–Green Bay (UW-Green Bay).

La joven protagonista de esta historia y su mamá en la graduación. Foto: API

La historia fue compartida por WLUK, afiliada de Fox, que detalló la forma en la que Elena logró este objetivo que para la gran mayoría lleva años. Según explicó, la joven hizo el proceso por medio del Programa Rising Phoenix, el cual permite a estudiantes de preparatoria ir cursando al mismo tiempo materias universitarias y así acumular créditos académicos.

En el caso de Talingo, comenzó a tomar estas clases de universidad desde 2023, por lo que cuando se graduó del colegio había acumulado 132 créditos. De esta manera, llegó al campus y en seis meses obtuvo la licenciatura.

“Tuve una experiencia universitaria diferente, obviamente, y también en la preparatoria, pero realmente creo que valió la pena mi título. (…) Es que realmente valoré mi universidad, valoré mucho mi educación y simplemente la aproveché”, dijo en diálogo con el medio mencionado.

Durante este proceso de formación, la mujer también hizo dos prácticas relacionadas con su campo de estudio, al tiempo que iba acumulando más créditos.

Elena Talingo, la joven que se graduó en poco después de salir del colegio. Foto: API

Pero el beneficio no fue solo académico; Elena y su familia lograron ahorrar aproximadamente 80.000 dólares (cerca de 302.080.000 pesos colombianos). De esta manera, no tendrán que endeudarse, tal y como les pasa a muchos jóvenes en todo el mundo después de que salen del colegio.

“Voy a tener una estabilidad financiera algo mayor que la de otros graduados promedio. Así que no tengo esa idea de ‘Tengo que pagar este préstamo’, y no tengo ningún problema financiero”, manifestó.

Sumado a esto, también tiene un puesto de trabajo asegurado en el programa de Desarrollo Aeroespacial de Honeywell Aerospace, en Minneapolis, por lo que podrá adquirir experiencia desde este momento.

Talingo sostuvo que lo verdaderamente importante es dedicarle tiempo a lo que a uno le gusta. “Por eso no me detengo en un solo objetivo, siempre hay más por hacer”, señaló.

“Aprovecha cada oportunidad que puedas: haz preguntas, crea conexiones y nunca te subestimes. El rechazo no es un fracaso, es una redirección”, añadió.