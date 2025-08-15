La reconocida empresa de alimentos de Estados Unidos, WK Kellogg’s Co., anunció hace unos días que eliminará los colorantes artificiales de sus cereales, como un proyecto que se espera concretar a finales del 2027, de acuerdo con un comunicado de prensa que emitió la compañía.

Esta empresa es la fabricante de marcas famosas de cereales como Froot Loops, Apple Jacks, Frosted Flakes y Rice Krispies, entre otros.

Según el informe que publicó Kellogg’s, la iniciativa hace parte de unas propuestas que renuevan su cartera para “para brindarles a los consumidores más de lo que quieren y necesitan, como granos integrales y fibra, y menos de lo que no necesitan”.

La empresa eliminará los colorantes a partir del 2027. | Foto: Getty Images

“Hoy en día, la gran mayoría (el 85 %) de nuestras ventas de cereales no contienen colorantes FD&C, y ninguno de nuestros productos ha contenido Rojo n.° 3 durante años”, se lee en el comunicado de la productora de cereales.

“Nos comprometemos a seguir trabajando con el HHS y la FDA para identificar soluciones eficaces para eliminar los colorantes FD&C de los alimentos”, agrega.

Kellogg’s aseguró que para finales del 2026 y parte del 2027, va a lanzar nuevos productos de cereales que no tengan colorantes FD&C. Y que para el próximo año, no se enviarán al mercado nuevos productos con este colorante mencionado.

La empresa se unió a la propuesta de EE. UU. de combatir los aditivos sintéticos a la comida. | Foto: Getty Images

Este tipo de colorantes son aditivos sintéticos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para su uso en alimentos, cosméticos o medicamentos.

“Nos enorgullece que nuestros cereales aporten a los consumidores nutrientes importantes como hierro, vitamina D y folato”, sigue el documento de Kellogg’s. “Los cereales Kellogg’s han desempeñado un papel fundamental en la vida de los consumidores estadounidenses durante más de un siglo, y esperamos continuar con esta tradición”.

El actual secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha impulsado proyectos para combatir el uso de aditivos sintéticos en los alimentos. El funcionario ha declarado que planea “hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”.

Los cereales tendrán aditivos naturales. | Foto: Getty Images

Por lo tanto, ha propuesto que se eliminen de manera gradual los colorantes artificiales, sustituyéndolos por alternativas naturales.

Ante la situación, otras gigantes productoras de alimentos, como Kraft Heinz y General Mills, anunciaron el pasado junio que están llevando a cabo planes para eliminar estos aditivos, nocivos para la salud si se consumen en grandes cantidades.