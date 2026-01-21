Estados Unidos

La Bolsa se recupera tras el giro de Trump sobre Groenlandia: el presidente suspende los aranceles y calma a los mercados

El mercado bursátil había sufrido varios impactos durante la semana por las decisiones económicas de Trump y sus amenazas a Europa.

Redacción Mundo
22 de enero de 2026, 3:32 a. m.
Wall Street cierra el día en verde tras las decisiones económicas de Trump.
Wall Street cierra el día en verde tras las decisiones económicas de Trump. Foto: Getty Images

Después de una jornada de fuerte caída el martes, la Bolsa de Nueva York invirtió la tendencia y cerró al alza el miércoles, impulsada por el giro de Donald Trump sobre Groenlandia, que suspendió sus amenazas de aranceles contra varios países europeos.

El índice amplio S&P 500 ganó un 1,16 %, el Dow Jones avanzó un 1,21 % y el Nasdaq subió un 1,18 %. El día anterior, los tres índices principales habían caído alrededor de un 2%. Ya en terreno positivo durante la mayor parte de la sesión, “el mercado se recuperó claramente tras el anuncio del presidente Trump de un acuerdo relativo a Groenlandia”, señalaron los analistas de Briefing.com.

Fuerte caída en Wall Street por la intención de Trump de controlar Groenlandia

Durante el fin de semana había amenazado con imponer aranceles de hasta el 25 % a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y el Reino Unido, en represalia por su apoyo a ese territorio semiautónomo danés que Trump señaló que quería anexionar.

Pero el miércoles, el jefe de Estado estadounidense levantó esa amenaza comercial.

Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal extrema: más de 50 millones de personas bajo alerta en estas ciudades

No solo pasa en Colombia: esta es la pieza clave de la NFL que se lanza al Senado en Estados Unidos

Trump aviva la polémica en Davos al responder a quienes lo llaman dictador: “A veces se necesita uno”

Las fotos que dejó la tormenta solar: auroras boreales iluminaron cielos del sur de EE. UU. y fueron captadas desde la tierra y el espacio

Luego de 10 años, un avión de carga vuelve a aterrizar en territorio venezolano; ¿qué llevaba la aeronave?

EE. UU. inicia un proceso contra Bill y Hillary Clinton luego de que se revelaron miles de documentos de Jeffrey Epstein

¿Qué une a Groenlandia con Dinamarca? Acá le contamos parte de su historia

Las inversiones alterativas que los colombianos están usando, paralelo al ahorro pensional

Efecto Trump: las bolsas asiáticas se desploman en su apertura el lunes y Wall Street también tiembla

Wall Street empieza a sentir el coletazo previo a las elecciones de Estados Unidos, donde se definirá si gana Harris o Trump

Ilustración del gráfico del mercado de valores financiero, concepto de inversión empresarial y futuro bursátil comercio.
El mercado bursátil ha experimentado muchos cambios en los últimos días. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tras semanas que provocaron agitación en los mercados bursátiles y tensiones diplomáticas, Trump afirmó repentinamente el miércoles desde el Foro Económico Mundial de Davos que durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, concibieron “el marco de un futuro acuerdo” sobre Groenlandia. “Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero”, escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social, sin dar ningún detalle.

¿Para dónde va la economía de EE. UU. este año? Primer día del 2026 en la bolsa más importante del mundo, Wall Street

“Los mercados temían claramente que algunas de estas medidas comerciales pudieran minar la confianza en los activos estadounidenses”, comenta a la AFP Dave Grecsek, de Aspiriant. Donald Trump también descartó la opción militar para apoderarse de Groenlandia.

“La gente pensaba que usaría la fuerza. No necesito usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”, declaró.

Wall Street 2026
La Bolsa varió por los aranceles que amenazó Trump días atrás. Foto: Getty

“Puede que haya una toma de conciencia de que no conviene perturbar demasiado a los mercados, en particular al mercado de bonos”, señaló Grecsek. En el mercado, la temporada de resultados está en pleno apogeo.

Las acciones colombianas, entre las más rentables de la región en 2025: estas son las que más subieron

Por el momento, los resultados financieros “han sido dispares (...) pero estamos apenas al comienzo de la temporada”, observó Grecsek.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Foro Económico Mundial (FEM) el 21 de enero de 2026 en Davos, Suiza.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Getty Images

Netflix cerró en rojo (-2,18 % a 85,36 dólares) al día siguiente de la publicación de sus resultados trimestrales. El gigante del entretenimiento superó, sin embargo, por primera vez los 12.000 millones de dólares de facturación en los tres últimos meses de 2025, un alza de casi el 18% interanual.

El gigante de los chips Intel (+11,72 % a 54,25 dólares) se disparó impulsado por el optimismo de los analistas respecto a su acción antes de la publicación de sus resultados el jueves.

*Con información de AFP.

