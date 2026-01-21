La Bolsa se recupera tras el giro de Trump sobre Groenlandia: el presidente suspende los aranceles y calma a los mercados

Después de una jornada de fuerte caída el martes, la Bolsa de Nueva York invirtió la tendencia y cerró al alza el miércoles, impulsada por el giro de Donald Trump sobre Groenlandia, que suspendió sus amenazas de aranceles contra varios países europeos.

El índice amplio S&P 500 ganó un 1,16 %, el Dow Jones avanzó un 1,21 % y el Nasdaq subió un 1,18 %. El día anterior, los tres índices principales habían caído alrededor de un 2%. Ya en terreno positivo durante la mayor parte de la sesión, “el mercado se recuperó claramente tras el anuncio del presidente Trump de un acuerdo relativo a Groenlandia”, señalaron los analistas de Briefing.com.

Durante el fin de semana había amenazado con imponer aranceles de hasta el 25 % a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y el Reino Unido, en represalia por su apoyo a ese territorio semiautónomo danés que Trump señaló que quería anexionar.

Pero el miércoles, el jefe de Estado estadounidense levantó esa amenaza comercial.

El mercado bursátil ha experimentado muchos cambios en los últimos días. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tras semanas que provocaron agitación en los mercados bursátiles y tensiones diplomáticas, Trump afirmó repentinamente el miércoles desde el Foro Económico Mundial de Davos que durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, concibieron “el marco de un futuro acuerdo” sobre Groenlandia. “Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero”, escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social, sin dar ningún detalle.

“Los mercados temían claramente que algunas de estas medidas comerciales pudieran minar la confianza en los activos estadounidenses”, comenta a la AFP Dave Grecsek, de Aspiriant. Donald Trump también descartó la opción militar para apoderarse de Groenlandia.

“La gente pensaba que usaría la fuerza. No necesito usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”, declaró.

La Bolsa varió por los aranceles que amenazó Trump días atrás. Foto: Getty

“Puede que haya una toma de conciencia de que no conviene perturbar demasiado a los mercados, en particular al mercado de bonos”, señaló Grecsek. En el mercado, la temporada de resultados está en pleno apogeo.

Por el momento, los resultados financieros “han sido dispares (...) pero estamos apenas al comienzo de la temporada”, observó Grecsek.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Getty Images

Netflix cerró en rojo (-2,18 % a 85,36 dólares) al día siguiente de la publicación de sus resultados trimestrales. El gigante del entretenimiento superó, sin embargo, por primera vez los 12.000 millones de dólares de facturación en los tres últimos meses de 2025, un alza de casi el 18% interanual.

El gigante de los chips Intel (+11,72 % a 54,25 dólares) se disparó impulsado por el optimismo de los analistas respecto a su acción antes de la publicación de sus resultados el jueves.

*Con información de AFP.