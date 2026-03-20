Otra semana en rojo para la Bolsa de Nueva York, por conflicto en Oriente Medio

De nuevo cerró a la baja. La Bolsa de Nueva York tuvo otra caída este viernes, frente al nerviosismo por los precios de la energía debido al conflicto en Oriente Medio.

Según información de la agencia AFP, el Dow Jones, que es uno de los termómetros más certeros de la salud económica de Estados Unidos, cayó un 0,97 %. Entre tanto, el Nasdaq, que alberga a las gigantes tecnológicas, retrocedió un 2,01 %, mientras que el S&P 500, en el que están las empresas con más capitalización bursátil, retrocedió un 1,51 %. Es decir, fue lo que llaman un viernes negro por los números en rojo.

Ante las posibilidades de un conflicto más prolongado, con ataques a la infraestructura petrolera en el Golfo Pérsico, la preocupación ronda entre los inversores.

Imagen del 15 de marzo de 2026. Foto: AFP

El mundo está pendiente de las decisiones que tomará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un eventual alto el fuego con Irán, lo que se sienten en los números rojos del mercado de valores, tras casi tres semanas del inicio de una guerra que ya ha cobrado cerca de 1.500 muertos entre la población civil, y más de 5.500 heridos.

El tamaño de las repercusiones económicas dependerá de cuánto dure la guerra, pero los mercados, entre tanto, se recienten de inmediato.

En el acumulado de la semana, la caída del S&P 500 va en 1,90%.

Daño en la infraestructura petrolera

Sin olvidar que en Colombia, en algún momento se habló de traer gas de Catar, ahora, la que es la mayor planta de gas natural licuado (GNL) del mundo sufrió graves daños tras los ataques iraníes. Otros centros de producción en el Golfo, así como refinerías, han sido blanco de ataques de Irán o Israel.

Precio del petróleo, disparado Foto: istock

Entre tanto, el precio del petróleo de referencia Brent, el que aplica para nuestro país, tuvo una subida de 3,3 % en la jornada, lo que implicó un precio de 112,19 dólares por barril.

La situación se aprieta en materia de inflación, principalmente para Estados Unidos, país que no está acostumbrado a unos números muy altos en ese indicador. Aunque los inversores anticipaban un recorte de las tasas de interés estadounidenses en junio o julio, y, de hecho, ha sido una de los constantes motivos de tensión de Trump con la FED, ahora podría venir es un endurecimiento de la política monetaria para contener la inflación.

*Con información de AFP