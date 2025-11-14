Suscribirse

La joven de 28 años que ya tiene apartamento en Nueva York: así logró comprar en una de las ciudades más caras del mundo

Tan solo el 3 % de los compradores de vivienda en Estados Unidos son menores de 30 años.

Redacción Mundo
14 de noviembre de 2025, 9:12 p. m.
Juliana Kaplan logró comprar un apartamento en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. | Foto: Amy Lombard /Tomada de Business insider - krisanapong detraphiphat/Getty Images

La mayoría de los jóvenes sueñan con su propio apartamento, gracias a un empleo que les permita establecerse económicamente para poder acceder a propiedades por sus propios méritos y a corta edad, debido a que en la época reciente es mucho más complicado adquirir vivienda, en comparación con años atrás.

En el caso de los estadounidenses, que enfrentan subidas de precio, altísimos costos de casas y pequeños apartamentos, además de una gran cantidad de demanda laboral que hace más difícil conseguir un empleo estable y bien pago, comprar residencia en el país de Norteamérica es una meta que parece lejana.

Contexto: La casa que se vende en Amazon por menos de US$ 11.000 y promete bajar drásticamente la factura de luz

Sin embargo, una joven de 28 años, residente de la ciudad de Nueva York, compartió sus secretos para poder cumplir el sueño a temprana edad.

La periodista contó cómo logró comprar un apartamento antes de sus 30 años. | Foto: Instagram Juliana Kaplan

La periodista Juliana Kaplan escribió un artículo en el medio nacional Business Insider sobre cómo logró tener su propia casa antes de cumplir los 30 años. De acuerdo con su relato, contó con la ventaja de graduarse de la universidad en el 2019, antes de la pandemia, y conseguir un trabajo estable en medio de la crisis sanitaria mundial.

Contexto: Nueva ley en Florida cambia las reglas para inquilinos y propietarios: así afectará sus contratos

“Durante ese tiempo (en la pandemia), reduje mis gastos en actividades típicas de veinteañeros —salir, ir a conciertos, etc.— prácticamente a cero, lo que me permitió ahorrar y aumentar mis ahorros", escribió Kaplan en su artículo.

“Recibí un aumento y un ascenso cuando la gran ola de renuncias sacudió el mercado laboral”, agregó.

Recupera Ya ofrece asesoría gratuita para que las personas que invirtieron en vivienda no pierdan su dinero en casos de incumplimiento.
Comprar casa en Estados Unidos es el sueño de miles de jóvenes. | Foto: Getty Images

La periodista reconoció en su escrito que tras unos meses, “la inflación y el desmesurado costo de los alquileres me pasaron factura. Así que, cuando los arrendatarios de mi último apartamento me subieron el alquiler al máximo permitido legalmente, empecé a buscar una salida”.

Contexto: Miles de personas en 4 estados de EE. UU. podrían perder su vivienda por condiciones peligrosas del agua. Piden tomar precauciones

Kaplan se enfrentó entonces la búsqueda de un nuevo lugar para vivir, en una de las ciudades con los metros cuadrados más caros del mundo, además de los pocos beneficios que se le brindan a los ciudadanos para poder comprar una casa sin necesidad de tener ingresos extravagantes.

Los inquilinos solo están obligados a pagar el canon de arrendamiento, los servicios públicos y las expensas pactadas en el contrato.
La inflación, la falta de oferta de empleos y el alto costo de los metros cuadrados son obstáculos para los jóvenes. | Foto: 123RF

Si embargo, contó con la suerte de cumplir con los requisitos de ingresos que solicitaba un conocido que estaba vendido su apartamento en la gran Manzana. Para poder concretar el negocio, la joven debía ser de clase media y cumplir con un abono de entrada alta.

“Asumí la carga de ingreso, contratar a un abogado y otros gastos de forma completamente independiente”, aseguró, pese a que detalló que requirió de un préstamo familiar para poder completar la compra de su casa en pleno Manhattan, una de las zonas más costosas y prestigiosas de Nueva York.

En el artículo, la periodista aseguró que tan solo el 3 % de las personas de la generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) son compradores de viviendas en todo Estados Unidos.

