Por menos de once mil dólares, una vivienda prefabricada disponible en Amazon está revolucionando el mercado inmobiliario estadounidense.

Su propuesta combina materiales aislantes, un sistema de paneles solares y un diseño que aprovecha la luz natural para disminuir el consumo eléctrico.

Aunque su bajo precio la hace atractiva, expertos advierten que los costos de instalación y las regulaciones locales podrían limitar su uso como residencia permanente.

¿Qué son las casas modulares de Amazon?

Las llamadas tiny houses o casas modulares no son una novedad, pero este tipo de propuestas, accesibles a través de plataformas como Amazon, están democratizando el acceso a viviendas compactas y sostenibles.

Es un modelo de vivienda prefabricada, disponible en Amazon, que está generando furor en Estados Unidos.

Cuesta menos de US$ 11.000 y promete reducir significativamente el gasto en electricidad gracias a su diseño sustentable.

Se trata de una estructura modular que puede ensamblarse en cuestión de días, pensada para quienes buscan una alternativa más económica y eficiente a las viviendas tradicionales.

Según un reportaje publicado por La Nación, la casa tiene una superficie aproximada de 37 metros cuadrados, con estructura de acero y paneles de pared aislantes que garantizan resistencia a la humedad, los vientos fuertes y los cambios de temperatura.

Además, cuenta con paneles solares en el techo y amplias ventanas que permiten aprovechar la luz natural, lo que reduce la dependencia de fuentes eléctricas externas.

El modelo más básico, de unos US$ 10.378, incluye un espacio abierto adaptable a distintos usos y puede ampliarse con módulos adicionales para incorporar dormitorios, cocina y baño.

Ventajas y desventajas de las casas modulares

Los fabricantes aseguran que el aislamiento térmico y la energía solar pueden disminuir notablemente la factura de luz, aunque los compradores deben tener en cuenta los costos adicionales de transporte, instalación, permisos y conexión a servicios básicos.

Representa una muestra del creciente interés por soluciones habitacionales simples, ecológicas y de bajo consumo.

En un contexto de aumento del costo de vida y de preocupación ambiental, propuestas como esta reflejan una tendencia que podría redefinir la manera en que se piensa la vivienda del futuro.

Sin embargo, expertos advierten que su uso como residencia permanente depende de la normativa local, ya que algunas zonas restringen este tipo de construcciones por cuestiones de zonificación o seguridad.

De acuerdo a lo que se registra en páginas especializadas como Newsroom Tech, el mercado de viviendas tiny homes en EE.UU. está en expansión.

Un informe calcula que el segmento en Estados Unidos representa buena parte del crecimiento global, con la región de Norteamérica aportando aproximadamente el 55 % al crecimiento mundial en los próximos años.