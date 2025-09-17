Suscribirse

Estados Unidos

La ONU enfrenta recorte presupuestal y despidos por medidas restrictivas de Trump. Se disminuirán asistencias internacionales importantes

Se perderían más de 2.500 puestos de trabajo por falta de presupuesto en la organización.

Esteban Jurado Pedraza

Pasante de redacción semana.com

17 de septiembre de 2025, 12:51 p. m.
x
El 9 de septiembre inició el periodo de sesiones de la asamblea general de la Organización de Naciones Unidas, en su versión 80. | Foto: Getty Images

Las políticas de congelación de ayuda internacional por parte del Gobierno de Trump ya han impactado en la sede principal de la organización de Naciones Unidas (ONU, por sus siglas en inglés), que tiene su sede principal en Nueva York.

El secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, propuso reducir alrededor del 15% del presupuesto de la organización para el año 2026.

Contexto: Trump prohíbe entrada de funcionarios palestinos a sede de la ONU en Nueva York en medio de la crisis humanitaria en Gaza

El recorte también sería de personal: se eliminarían más de 2.500 puestos de trabajo, según información de la AFP.

En un informe de cuentas a los países miembro, Guterres presentó un presupuesto de 3.700 millones de dólares para el siguiente, el cual no dista mucho del 2025.

x
El secretario general es el funcionario administrativo jefe de la ONU. | Foto: Anadolu via Getty Images

Sin embargo, este martes 16 de septiembre el secretario anunció una reducción de “más del 15% del presupuesto ordinario”, que equivale a US$500 millones.

La consecuencia directa de esta disminución es que casi un 19% de los puestos que financia dicha suma, se verán forzados a eliminarse.

En números más exactos, el presupuesto en escrutinio suma 3.238 millones de dólares, que equivale a 2.681 empleos.

Además, un alto funcionario aseguró que se dará una reubicación inicial de más de 200 personas que están en Ginebra y Nueva York, a ciudades más económicas como Nairobi.

“Para algunos colegas, estos cambios podrían significar una reubicación para ellos y sus familias”, sostuvo Guterres.

¿Por qué se darán estos recortes?

La ONU enfrenta crisis económicas hace años, a medida que su relevancia en varios sectores internacionales ha perdido fuerza por diversos acontecimientos que han afectado su capacidad de acción.

Contexto: ONU condena ataque israelí en Doha y respalda a Catar como mediador en la guerra de Gaza

Estados Unidos, siendo uno de los principales contribuyentes para la manutención de la organización, acumula atrasos por 1.500 millones de dólares. Desde enero, la administración Trump no ha pagado nada de ese rubro Y retiro al país de dependencias como la UNESCO.

x
Los Estados miembro se reunirán el 22 de septiembre en Nueva York para conmemorar el aniversario 80 de la organización y preceder la sesión ordinaria de la asamblea general. | Foto: Anadolu via Getty Images

Las contribuciones del país norteamericano representan un 22% del presupuesto total, y lo sigue China con un 20%, que también ha tenido atrasos en sus cuotas, lo que genera dificultades en cuanto a la liquidez.

Incluso, la fuerte política antiinmigratoria de Trump y su influencia en varios conflictos internacional han mermado varias funciones de la ONU.

¿En qué se usará el presupuesto actual?

En una carta del secretario general, se comunicó que el dinero disponible se usará en los tres pilares de la ONU, que incluye los sectores de paz, seguridad y derechos humanos.

Ahora bien, de los rubros más afectados será la asistencia a países catalogados como pobres.

A través de su historia, la ONU ha instado a la cooperación internacional, para que países desarrollados contribuyan a múltiples proyectos que beneficien a naciones que así lo necesiten.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mhoni Vidente advirtió a país latino sobre suceso que impactará en septiembre; auguró hechos duros: “Se va a adelantar”

2. Horóscopo del Niño Prodigio hoy, 17 de septiembre; predicciones para los 12 signos

3. Karol G hace historia: encabezará el Coachella 2026 y no guarda su emoción: “La bichota será headliner”

4. Un carro embiste sede del FBI en Pittsburgh, Pensilvania, en un hecho que catalogan como presunto “acto de terrorismo”

5. “Cállate”: Trump pierde la calma y genera polémica global por su trato a un periodista extranjero

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosONUAsamblea General de la ONU

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.