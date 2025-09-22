Las autoridades de Lancaster, en Carolina del Sur, realizaron un arresto que ha conmocionado a la comunidad local y ha despertado un debate nacional sobre la protección de personas vulnerables.

El detenido, identificado como Donnie Ray Birchfield Jr., de 35 años, fue descubierto luego de que la policía acudiera a investigar una muerte no reportada en una vivienda de la zona. Lo que parecía ser un procedimiento de rutina se transformó rápidamente en un hallazgo macabro que evidenció años de abusos, negligencia y privación de libertad contra varias personas que dependían de él para su cuidado.

El caso comenzó en julio de 2025, cuando la policía recibió un aviso sobre un fallecimiento en una casa ubicada en Churchill Drive, Lancaster. Al llegar al domicilio, los oficiales encontraron a una pareja adulta en condiciones vulnerables. Uno de ellos era el fallecido, cuya muerte no había sido notificada a las autoridades ni acompañada por supervisión médica.

Donnie Ray Birchfield Jr., de 35 años, fue detenido en Lancaster, Carolina del Sur, tras el hallazgo de cuatro adultos retenidos en el sótano de su vivienda. | Foto: Lancaster County Detention Center / Cortesía WSOC-TV

En ese momento, Birchfield Jr. se presentó como el cuidador principal de la pareja, pero su versión no coincidía con las circunstancias en las que se encontraba el cuerpo. Fue entonces cuando los agentes decidieron inspeccionar con mayor detalle el lugar.

La sorpresa surgió en el sótano, donde fueron halladas tres personas más que habrían vivido allí durante años bajo el control del acusado. Según los testimonios recopilados, dos mujeres mantenían una relación sentimental con Birchfield Jr., pero la supuesta convivencia escondía una dinámica de encierro, miedo y dependencia total.

Una de ellas habría sido forzada a permanecer en la vivienda desde septiembre de 2024, mientras que otra llevaba retenida desde 2015. Las autoridades describieron un ambiente de privaciones constantes, con acceso restringido a comida, agua y servicios básicos.

Los testimonios de las víctimas revelan que el acusado ejercía un control absoluto sobre sus vidas. Entre las denuncias figuran agresiones físicas como intentos de estrangulamiento, amenazas verbales y la confiscación de teléfonos móviles para evitar cualquier comunicación con el exterior.

El acusado tiene medida de aseguramiento. | Foto: Getty Images

En algunos casos, se reportó que Birchfield Jr. les impedía ir al baño libremente y regulaba incluso la forma en que podían dormir o alimentarse. Una de las víctimas aseguró que él llegó a advertirle que sabía “cómo deshacerse de un cuerpo”, frase que la policía tomó como una amenaza destinada a infundir miedo e impedir denuncias.

Además de los cargos relacionados con violencia doméstica y falso encarcelamiento, el detenido enfrenta acusaciones por explotación financiera. Según la investigación, se habría apropiado de recursos destinados al cuidado de las víctimas para cubrir gastos personales, incluyendo pagos de tarjetas de crédito y compras ajenas al bienestar de los adultos bajo su custodia.

Esta dimensión económica del caso ha puesto sobre la mesa la falta de controles estatales en el manejo de ayudas dirigidas a poblaciones vulnerables, un vacío que en ocasiones permite abusos prolongados sin ser detectados.

El Departamento del Sheriff del Condado de Lancaster confirmó que Birchfield Jr. permanece bajo custodia en el centro de detención local mientras avanza el proceso judicial. Aunque todavía no se conocen todos los detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias de su muerte, la investigación continúa y podría derivar en nuevos cargos.