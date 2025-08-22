Suscribirse

Los Cerveceros y los Dodgers van a la cabeza: la jornada de Grandes Ligas que dejó récords, jonrones y polémicas

Así fue el jueves 21 de agosto en las Grandes Ligas.

22 de agosto de 2025, 7:31 p. m.
WASHINGTON, DC - AUGUST 19: Managers Carlos Mendoza #64 of the New York Mets and Miguel Cairo #22 of the Washington Nationals pose for a photo after delivering the lineup cards before a game at Nationals Park on August 19, 2025 in Washington, DC. This marks the first game in Major League history to feature two Venezuelan-born managers. (Photo by Jess Rapfogel/Getty Images)
New York Mets y Washington Nationals cerraron su serie, con la rivalidad venezolana de por medio. | Foto: Getty Images

Los Nacionales de Washington se impusieron 9 carreras a 3 sobre los Mets de Nueva York este jueves 21 de agosto en el Nationals Park, de Washington D.C., Estados Unidos con el dominicano José Ferrer autor de un salvamento de cuatro outs, por cuarta vez en la temporada.

El cuadro capitalino ganó dos de los tres juegos de una serie que enfrentó por primera vez a Carlos Mendoza, entrenador de los Mets y Miguel Cairo, su igual de Nacionales, en el primer duelo entre managers venezolanos en la historia de las Grandes Ligas.

Contexto: Cinco equipos con los objetivos claros para la postemporada: así va la MLB

Los cuadrangulares del puertorriqueño Francisco Lindor y el dominicano Starling Marte le dieron la ventaja temprano a los ‘Metropolitanos’.

Washington se recuperó con quinto inning de tres carreras, el venezolano Andrés Chaparro conectó un imparable.

Chaparro, de 26 años, disputó su sexto partido de la temporada después de ser elevado de las Ligas Menores.

Esta decisión marcó un cambio significativo en la postura del equipo, criticado por su silencio durante las redadas recientes.
Los Dodgers son líderes de su división. | Foto: Getty Images

En otro resultado, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 9 a 5 a los Rockies de Colorado en una jornada de 12 imparables para el cuadro angelino.

El cubano Andy Pages conectó un jonrón al jardín izquierdo en la parte alta de la quinta entrada, el número 21 en su cuenta personal en el 2025.

Pages, de 24 años, queda a dos cuadrangulares de igualar los 23 de la temporada 2024 en su debut en la MLB. Desde la lomita, el experimentado Clayton Kershaw lanzó 5.2 entradas en las que permitió tres carreras para su octava victoria de la temporada y la 220 de su carrera en MLB.

Contexto: Se avecina un gran cambio en la MLB: prepara la mayor revolución de este siglo

En otro partido, los Cerveceros de Milwaukee llegaron a 80 victorias en la temporada al derrotar 4 por 1 a los Cachorros de Chicago.

Milwaukee cuenta con el mejor récord en las Grandes Ligas y aumentó la ventaja a siete juegos en la División Central de la Liga Nacional precisamente ante los Cachorros.

El dominicano Carlos Estévez logró su salvamento 33 de la temporada en la victoria 6 a 4 de los Reales de Kansas City sobre los Rangers de Texas. Estévez, de 32 años, iguala al venezolano Robert Suárez de los San Diego Padres en el liderato de salvamentos.

Contexto: Colombiano estrella en la MLB: alcanzó hito histórico en las Grandes Ligas y va por la Serie Mundial

El venezolano Salvador Pérez impulsó una carrera para los Reales y llegó a 987 carreras remolcadas desde su debut en el 2011.

Pérez, ganador del premio al Jugador Más Valioso en la Serie Mundial del 2015, queda a una carrera de las 700 anotadas y a cinco jonrones de los 300.

*Realizado con información de AFP*

