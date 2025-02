Los ocho eventos en Nueva York para disfrutar del 20 al 26 de febrero de 2025

Los ocho eventos para disfrutar en Nueva York

Exhibición anual de orquídeas en el jardín botánico de Nueva York

Desde el 15 de febrero hasta el 27 de abril, el Jardín Botánico celebra The Orchid Show: Mexican Modernism, inspirado en el legado del arquitecto mexicano Luis Barragán. La exhibición presenta instalaciones con muros coloridos y miles de especies de orquídeas, incluyendo variedades nativas de México. Además, se exhibe la obra fotográfica de Martirene Alcántara, Homage to Luis Barragán: An Act of Poetry. El evento también ofrece Orchid Nights con música en vivo y talleres sobre el cuidado de orquídeas.