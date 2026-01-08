Mundo

Luto en una familia presidencial de Estados Unidos: muere Tatiana Schlossberg tras luchar contra el cáncer; funeral reúne celebridades

La integrante de la familia presidencial Kennedy, Tatiana Schlossberg, muere tras luchar contra un cáncer; su funeral se realiza en el mismo lugar donde se hizo el de su abuela, la ex primera dama de EE. UU. Jackie Kennedy.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 4:54 p. m.
Luto en la familia Kennedy.
Luto en la familia Kennedy. Foto: Corbis via Getty Images

La familia Kennedy ha tenido que presenciar sucesos trágicos, entre ellos el asesinato de varios de sus miembros más distinguidos, como el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.

La muerte de Tatiana Schlossberg, nieta del famoso presidente John F. Kennedy, tras luchar durante algún tiempo con una leucemia mieloide aguda (LMA), la cual es un tipo de cáncer de la sangre y la medula ósea, ha causado conmoción en los Estados Unidos.

Funeral Tatiana Schlossberg Foto: GC Images

Tatiana falleció a la edad de 35 años el 30 de diciembre del 2025, de acuerdo con lo presentado por el medio de comunicación La Nación, en el funeral que se llevó a cabo el pasado 5 de enero la madre de Tatiana y única hija que se encuentra con vida del JFK, asistió junto con su esposo, Edwin Schlossberg y sus otros hijos.

La nieta de Kennedy, era una reconocida periodista estadounidense que se especializaba en temas relacionados con el medio ambiente.

En el funeral que tuvo lugar en la Iglesia San Ignacio de Loyola en Upper East, mismo recinto en el que se realizó el funeral de Jackie Kennedy, una de las primeras damas más recordadas y queridas de EE. UU.

En esta ceremonia hicieron presencia personajes como la reconocida diseñadora de moda venezolana, Carolina Herrera, quien diseñó el vestido de bodas que Tatiana utilizó en 2017, cuando se casó con George Moran.

También contó con la participación del presentador David Letterman, entre muchas otras más personalidades distinguidas, incluido su esposo George Moran y sus hijos.

Maria Shriver, prima de Tatiana, a través de su cuenta de instagram dijo: “Tatiana era luz, humor y alegría. Era inteligente (…) y atrevida, divertida, graciosa, amorosa, cariñosa; una hija perfecta, hermana, madre, prima, sobrina, amiga…”, citó La Nación.

Celebridades hicieron presencia en el funeral. Foto: GC Images

Este fallecimiento deja profundamente afectada a una de las familias más importantes de los Estados Unidos, misma que también ha tenido que ser testigo de sucesos que impactaron a nivel nacional.

El abuelo de Tatiana y presidente de los Estados Unidos, fue asesinado el 22 de noviembre del año 1963 en Dallas, Texas, en medio de la caravana presidencial; hecho que marcó la historia de Estados Unidos, junto a la muerte de Robert ‘Bobby’ Kennedy, quien murió baleado en el año 1968, en la ciudad de Los Ángeles, en la cocina del Hotel Ambassador.

