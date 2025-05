“Me ha lanzado cosas”, el revelador testimonio de una exempleada en el caso ‘Diddy’

El duodécimo día del juicio contra Sean ‘Diddy’ Combs comenzó con la continuación del testimonio de Deonte Nash, maquillista y amigo cercano de Cassie Ventura, expareja del acusado.

El día anterior, miércoles 28 de mayo, se escucharon testimonios de diversas figuras públicas y trabajadores del estado, las cuales han investigado o presenciado supuestos delitos cometidos por Combs en la última década, entre ellos allanamiento de morada y el ataque al vehículo del rapero Kid Cudi.

Durante su declaración, Nash relató el momento en que Ventura descubrió que ‘Diddy’ había estado con otra mujer en Miami.

Según el estilista, él mismo le ofreció presentarle a Michael B. Jordan, y añadió que Cassie tuvo un breve romance con el jugador de fútbol americano Andre Branch. Con ese relato concluyó su testimonio.

La siguiente testigo fue una exempleada de Combs, quien pidió ser identificada únicamente como ‘Mía’. Trabajó inicialmente como asistente personal y más tarde como directora de desarrollo y adquisiciones para la división cinematográfica del rapero.

Imágenes de videovigilancia muestran a Sean "Diddy" Combs agrediendo a expareja Casandra Ventura. | Foto: Getty Images y video de X @CNN

Durante su declaración, afirmó haber sido víctima de abuso físico, psicológico y sexual durante el tiempo que trabajó para el rapero.

“Me ha lanzado cosas, me ha empujado contra la pared, me ha tirado a una piscina, me lanzó un libro a la cabeza y también me agredió sexualmente”, relató ‘Mía’ ante el jurado.

También afirmó que desarrolló una relación cercana con Ventura, que terminó en un lazo fraternal. Describió la relación entre ‘Diddy’ y Cassie como: “un ciclo de altibajos, de igualdad y desigualdad tóxica. Era abusivo con ella”. Y añadió: “Lo he visto atacarla, tirarla al suelo, patearle la cabeza”.

Mía también narró múltiples ocasiones en las que fue agredida por Combs. Señaló que, además de los golpes, él la amenazaba con despedirla si no obedecía sus órdenes.

Uno de los testimonios más estremecedores fue el de un presunto abuso sexual ocurrido durante la fiesta de cumpleaños número 40 del artista. Según Mía, Combs la citó a su penthouse en el Hotel Plaza para “hablar a solas”.

En ese encuentro, le ofreció unos tragos tras los cuales comenzó a sentirse muy mal. “Fue como si me hubieran dado un golpe muy fuerte. Tenía 20 años y vivía en Nueva York. Dos tragos no me debieron haber hecho sentir así”.

Lo siguiente que recuerda es estar contra un muro y ver al cantante ingresando sus extremidades por debajo de su vestimenta. Declaró que no deseaba que Sean Combs la besara, pero sucedió de todas formas.

En otro episodio que relató, afirmó haber despertado en su cama con el peso de una persona sobre ella. “Me decía ‘shhh’. Usaba una mano para bajarse los pantalones. Me quedé paralizada. No reaccioné. Me sentí aterrorizada, confundida, avergonzada y asustada. Levanté la vista y lo tenía justo frente a mí”.