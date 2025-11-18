Suscribirse

Estados Unidos

MTA anuncia fecha clave; entregará a usuarios tarjetas OMNY gratuitas en estos horarios

La MTA entregará 400 tarjetas OMNY gratuitas este 18 de noviembre en 16 Centros de Atención al Cliente de Nueva York, facilitando la transición del sistema MetroCard al pago sin contacto y marcando un paso clave hacia la modernización del transporte público.

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 5:07 p. m.
Las tarjetas OMNY comienzan a reemplazar de forma definitiva a las MetroCards en el sistema de transporte de Nueva York.
Las tarjetas OMNY comienzan a reemplazar de forma definitiva a las MetroCards en el sistema de transporte de Nueva York. | Foto: Getty Images

¿En qué consiste la campaña de la MTA?

La MTA ha anunciado una campaña de transición para incentivar a los usuarios a migrar del sistema de banda magnética (MetroCard) al pago sin contacto (OMNY).

A partir del martes 18 de noviembre, en los 16 Centros de Atención al Cliente distribuidos por los cinco distritos, The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Los primeros 400 usuarios que realicen la transferencia de su saldo MetroCard a OMNY recibirán la tarjeta sin el cargo habitual.

Los Centros de Atención al Cliente están abiertos las 24 horas, los 7 días de la semana, para asistir con máquinas OMNY, inscripción a programas de tarifas reducidas y servicios de atención al usuario.

La tarjeta OMNY que se entrega en esta promoción no contendrá saldo precargado, por lo que el usuario debe cargar su saldo restante de MetroCard o recargarla luego.

La venta de nuevas MetroCards se detendrá el 31 de diciembre de 2025. Las MetroCards existentes seguirán siendo aceptadas hasta el 2026; la fecha exacta final de aceptación será anunciada posteriormente.

Usuarios de Nueva York esperan para recibir su tarjeta OMNY gratuita en un Centro de Atención al Cliente de la MTA
Usuarios de Nueva York esperan para recibir su tarjeta OMNY gratuita en un Centro de Atención al Cliente de la MTA. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Dónde canjear la tarjeta gratuita

La lista de estaciones con Centros de Atención al Cliente donde estará disponible la oferta es la siguiente, según ha informado Telemundo New York:

  • The Bronx: 161 St‑Yankee Stadium; Fordham Rd; Parkchester.
  • Brooklyn: Atlantic Av‑Barclays Ctr; Coney Island‑Stillwell Av; Myrtle‑Wyckoff Avs.
  • Manhattan: 34 St‑Penn Station; 125 St; 168 St; Fulton St; Grand Central‑42 St; Times Sq‑42 St.
  • Queens: Flushing‑Main St; Jackson Hts‑Roosevelt Av; Sutphin Blvd‑Archer Av‑JFK Airport.
  • Staten Island: St. George (lunes a viernes de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.).

La promoción sirve como incentivo para que los usuarios migren antes de que el sistema MetroCard quede obsoleto y se complete la adopción del sistema OMNY.

El sistema OMNY (tap‑and‑go) permite pagar directamente con tarjetas de crédito/débito sin contacto, billeteras digitales o la propia tarjeta OMNY, agilizando los viajes y reduciendo dependencia de la banda magnética.

A largo plazo, esta transición podría ofrecer beneficios como tarifas más justas, optimización operativa y menos interrupciones relacionadas con el sistema antiguo.

¿Qué debe hacer el usuario?

  • Ir a uno de los Centros de Atención al Cliente listados desde las 8:00 a.m. del martes 18 de noviembre.
  • Llevar su MetroCard con saldo restante que desee transferir.
  • En el centro, el agente transferirá el saldo al nuevo OMNY y le entregará la tarjeta sin cargo, siempre que sea uno de los primeros 400.
  • Luego podrá recargar la OMNY como lo haría con la MetroCard o pagar viajes mediante tarjeta sin contacto o móvil.
  • Asegurarse de seguir utilizando la tarjeta antes de que se anuncie la fecha final de aceptación de MetroCard (en 2026).

