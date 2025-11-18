La MTA entregará 400 tarjetas OMNY gratuitas este 18 de noviembre en 16 Centros de Atención al Cliente de Nueva York, facilitando la transición del sistema MetroCard al pago sin contacto y marcando un paso clave hacia la modernización del transporte público.

¿En qué consiste la campaña de la MTA?

La MTA ha anunciado una campaña de transición para incentivar a los usuarios a migrar del sistema de banda magnética (MetroCard) al pago sin contacto (OMNY).

A partir del martes 18 de noviembre, en los 16 Centros de Atención al Cliente distribuidos por los cinco distritos, The Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Los primeros 400 usuarios que realicen la transferencia de su saldo MetroCard a OMNY recibirán la tarjeta sin el cargo habitual.

Los Centros de Atención al Cliente están abiertos las 24 horas, los 7 días de la semana, para asistir con máquinas OMNY, inscripción a programas de tarifas reducidas y servicios de atención al usuario.

La tarjeta OMNY que se entrega en esta promoción no contendrá saldo precargado, por lo que el usuario debe cargar su saldo restante de MetroCard o recargarla luego.

La venta de nuevas MetroCards se detendrá el 31 de diciembre de 2025. Las MetroCards existentes seguirán siendo aceptadas hasta el 2026; la fecha exacta final de aceptación será anunciada posteriormente.

Usuarios de Nueva York esperan para recibir su tarjeta OMNY gratuita en un Centro de Atención al Cliente de la MTA. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Dónde canjear la tarjeta gratuita

La lista de estaciones con Centros de Atención al Cliente donde estará disponible la oferta es la siguiente, según ha informado Telemundo New York:

The Bronx : 161 St‑Yankee Stadium; Fordham Rd; Parkchester.

: 161 St‑Yankee Stadium; Fordham Rd; Parkchester. Brooklyn : Atlantic Av‑Barclays Ctr; Coney Island‑Stillwell Av; Myrtle‑Wyckoff Avs.

: Atlantic Av‑Barclays Ctr; Coney Island‑Stillwell Av; Myrtle‑Wyckoff Avs. Manhattan : 34 St‑Penn Station; 125 St; 168 St; Fulton St; Grand Central‑42 St; Times Sq‑42 St.

: 34 St‑Penn Station; 125 St; 168 St; Fulton St; Grand Central‑42 St; Times Sq‑42 St. Queens : Flushing‑Main St; Jackson Hts‑Roosevelt Av; Sutphin Blvd‑Archer Av‑JFK Airport.

: Flushing‑Main St; Jackson Hts‑Roosevelt Av; Sutphin Blvd‑Archer Av‑JFK Airport. Staten Island: St. George (lunes a viernes de 5:30 a.m. a 9:00 p.m.).

La promoción sirve como incentivo para que los usuarios migren antes de que el sistema MetroCard quede obsoleto y se complete la adopción del sistema OMNY.

El sistema OMNY (tap‑and‑go) permite pagar directamente con tarjetas de crédito/débito sin contacto, billeteras digitales o la propia tarjeta OMNY, agilizando los viajes y reduciendo dependencia de la banda magnética.

A largo plazo, esta transición podría ofrecer beneficios como tarifas más justas, optimización operativa y menos interrupciones relacionadas con el sistema antiguo.

¿Qué debe hacer el usuario?