¿No habla inglés? Desde hoy, varios podrían perder su trabajo por nueva orden ejecutiva firmada por Trump

Según el Departamento de Transporte, el secretario Sean P. Duffy firmó una directriz que restaura los criterios del reglamento federal 49 C.F.R. § 391.11(b)(2), lo que significa que quienes no puedan “conversar con el público, entender señales de tráfico en inglés, responder a preguntas oficiales y rellenar registros” , serán considerados fuera de servicio.

La Administración argumenta que la medida fortalece la seguridad vial, acercándose a la idea de que hablar inglés es “un requisito no negociable” para la conducción profesional . El objetivo es prevenir accidentes derivados de malentendidos, como no reaccionar a señales sobre cierres de vía o alturas reducidas, o no seguir indicaciones de inspectores de carretera .