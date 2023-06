No para de crecer el desempleo en Estados Unidos: aumentó en mayo y se disparó la tasa de personas que perdieron su trabajo

Aunque el mes de mayo culminó con algunas cifras positivas para Estados Unidos, puesto que en lo corrido del mes, se generaron más puestos de trabajo de los que se estimaban, los datos finales no dan un balance tan alentador.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) dio a conocer las cifras de desempleo del país norteamericano. Si bien, se generaron 339 mil empleos, el doble de lo presupuestado, la tasa del desempleo creció 3.7 %, tres décimas más que la variable de abril.

Entre los principales grupos poblacionales, las tasas aumentaron de la siguiente manera: mujeres adultas (3.3 %), afrodescendientes (5.6 %), hombres adultos (3.5 %), adolescentes (10.3 %), con el incremento más grande; blancos (3.3 %), asiáticos (2.9 %) e hispanos (4.0 %). Por otro lado, el número de personas que perdieron el trabajo aumentaron en gran medida, luego que abril hubiese tenido un bajo índice en este aspecto.

La estadística pasó de 318 mil ciudadanos a 3 millones de habitantes. En mayo, los desempleados en menos de cinco semanas aumentó de 217 mil a 2.1 millones, compensando evidentemente la amplia reducción del mes pasado. Con respecto a la población que ya se encontraba en esta condición antes de mayo, concretamente en los que completaron 15 a 26 semanas, aumentó de 179 a 858 mil habitantes.

Desempleo en Estados Unidos (Mayo 2021 - 2023). - Foto: BLS

Sumado a ello, los desempleados de larga duración (27 semanas o más), se mantuvieron en 1.2 millones. En materia de participación en la fuerza laboral, la Oficina señaló que se mantuvo en 62.6 %, generando que la relación empleo - población no tuviera cambios significativos (60.3 %). El número de personas empleadas bajo la modalidad parcial por razones económicas, no tuvo muchos cambios y se mantuvo en 3.7 millones de personas.

Volviendo a la fuerza laboral, el informe señaló que las personas que actualmente no están en ese sector pero que están interesados en conseguir empleo es de 5.5 millones de personas, una cifra relativamente pareja con la de abril. Esta población no fue contaba bajo el espectro del desempleo, debido a que no buscaron activamente empleo en mayo.

Cambio intermensual del empleo en la nómina no agrícola, desestacionalizado. - Foto: BSL

Entre los que no formaban parte de la fuerza laboral y deseaban un trabajo, el número de personas vinculadas marginalmente a la fuerza de trabajo se modificó poco en 1.5 millones en lo corrido del mes. Esta población en cuestión, estaba disponible para trabajar y había buscado un trabajo en algún momento en los 12 meses anteriores, pero no en las cuatro semanas correspondientes al último mes. Por su parte, el número de trabajadores desalentados, un subconjunto de los marginados que creían que no había trabajo disponible para ellos, cambió poco durante el mes, en 422 mil.

Desde otro sector económico, el empleo de nómina no agrícola aumentó en 339 mil, siendo menos al promedio de los últimos 12 meses, la cual estaba en 341 000. En esta área, las profesiones que más se presentaron fueron servicios profesionales, comerciales, gobierno, salud, construcción, transporte, almacenamiento y asistencia social.

En mayo, los servicios profesionales y empresariales abrieron la posibilidad a 64 mil puestos de trabajo, un leve aumento frente a abril. Además, el empleo en científicos y técnicos tuvo 43 mil nuevas vacantes aplicadas. Con respecto al trabajo gubernamental, este aumentó en 56 mil, siendo mejor que el promedio de 42 mil manejado en los últimos 12 meses.

Aunque se hayan generado puestos de trabajo en ciertas áreas, no bajó el desempleo. - Foto: Getty Images

Los puestos relacionados con el cuidado de la salud agregaron 52 mil empleos más en mayo, superando también el promedio. Principalmente, las vacantes abiertas fueron para atención médica ambulatoria, hospitales, centros de atención residencial y enfermería. El empleo en ocio y hostelería mantuvo su tendencia alcista en mayo (48 mil más), mayoritariamente en servicios de alimentación y bares (+33.000). El ocio y la hostelería habían añadido una media de 77 mil puestos de trabajo al mes durante los 12 meses anteriores.

Con respecto a la construcción, se abrieron 25 mil puestos de trabajo, incluyendo trabajo pesado y construcción de ingeniería civil. El empleo en transporte y almacenamiento aumentó 24 000 en mayo, siendo principalmente el servicio terrestre, el cual había tenido una reducción en abril. La oferta para los mensajeros y el transporte aéreo también se aumentó en lo corrido del quinto mes del año.