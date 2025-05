¿Pagaría 700 mil pesos por un gorro? La pieza de Armani que divide a la industria

Sin embargo, la cápsula lanzada bajo el nombre “Work Shop” ha roto las expectativas, y no por los blazers desestructurados ni por los pantalones oversized que tanto definen a Our Legacy , sino por un accesorio que ha generado un revuelo inesperado: un gorro de lana llamado Basco Liquirizia.

La explicación no está solo en el diseño, sino en lo que representa. El Basco Liquirizia es un guiño silencioso a una nueva élite de consumidores, aquellos que no buscan ser vistos, sino reconocidos entre códigos compartidos. Es un gesto, un susurro en medio del boom de las tendencias.

El lujo silencioso se ha vuelto discurso dominante y, en ese contexto, Armani y Our Legacy supieron interpretar perfectamente el momento. El gorro no grita, no necesita hacerlo. Su poder está en la sutileza, en su conexión con quienes entienden la moda como lenguaje y no como disfraz.