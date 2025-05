Cada cinco años, New Balance revive uno de sus modelos más discretos y codiciados: el 1300JP , fabricado en Estados Unidos bajo estrictos estándares de producción artesanal. La edición 2025, lanzada recientemente como parte de la colección Grey Days , ya se perfila como la joya silenciosa y más costosa de la colección.

No es un precio para todos los bolsillos: 330 dólares sin contar impuestos ni gastos de importación, lo convierte en uno de los lanzamientos más caros de la temporada. A pesar de ello, no pertenece a una colaboración con diseñadores, no se asocia con figuras públicas ni forma parte de campañas digitales masivas. Y sin embargo ha generado expectativas desde su lanzamiento en Tokio.