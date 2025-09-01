¿Pago doble en ‘Labor Day’? Esto dice la ley en California para este feriado en el 2025

Hoy, 1 de septiembre, Estados Unidos celebra el Labor Day, fecha que marca también el fin oficial del verano. En California, muchos trabajadores se preguntan si las empresas están obligadas a pagar el doble a quienes prestan sus servicios en este feriado. La legislación estatal es precisa al respecto y establece lo siguiente para quienes trabajan en este día festivo.

¿Se paga el doble a quien trabaja en este feriado en California?

De acuerdo a la legislación vigente, son los mismos empleadores los que deciden si les van a hacer un pago doble a sus trabajadores por laborar en festivos federales.

Además, también son libres de tomar decisiones de pago en estos otros casos:

Pagos por días feriados, vacaciones, en caso de enfermedad o por terminación de contrato laboral.

Ofrecer pagos adicionales por laborar en días feriados y fines de semana

Vacaciones o días feriados, así como tiempo libre para comer y descansar en el horario laboral.

Establecer un límite máximo de horas trabajadas por día y un límite de días laborales en una semana.

Sin embargo, la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (Wage and Hour Division), señala que existen excepciones basadas en la FLSA, la ley federal que regula el salario mínimo, el pago de horas extras y la clasificación de empleados exentos y no exentos.

La ley en mención explica que los empleadores debe pagar tiempo extra cuando un trabajador no exento supera las 40 horas de trabajo en una semana, aunque no necesariamente por trabajar en un día festivo.

Por ejemplo, un cajero de supermercado que cumpla 45 horas en la semana del Labor Day debería recibir pago por horas extras (las 5 horas adicionales), incluso si no se aplica pago doble por el feriado.

Los mismos empleadores los que deciden si les van a hacer un pago doble a sus trabajadores por laborar en festivos federales. | Foto: Getty Images

Otras de las regulaciones laborales en California establecen que los empleados no exentos tienen derecho a recibir tiempo y medio cuando trabajan más de ocho horas en un día o más de 40 en una semana. Además, si superan las 12 horas en una jornada o laboran más de ocho horas en el séptimo día consecutivo de trabajo, deben recibir doble remuneración, de acuerdo con la información publicada en el portal Workyard.

En Estados Unidos, uno de cada cuatro empleados no cuenta con vacaciones ni días festivos pagados. Sin embargo, el 90% de los trabajadores sí recibe compensación por estos conceptos.

En conclusión, en California no existe una ley que obligue a pagar doble únicamente por trabajar en Labor Day, pero sí hay normas claras que protegen a los empleados frente a las horas extras acumuladas durante semanas que incluyen días festivos. Conocer la FLSA y las legislaciones estatales resulta clave para exigir el pago justo.