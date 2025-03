Por bancarrota, minorista estadounidense cerrará todas sus sucursales y suspenderá el uso de tarjetas de regalo

El cierre de Joann se enmarca dentro de un proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11, el segundo que la empresa presenta en menos de un año. Según The Independent, la compañía intentó encontrar un comprador que pudiera continuar con sus operaciones , pero al no lograrlo, decidió cerrar más de 500 tiendas en 49 estados. La liquidación del inventario comenzó en febrero, con descuentos que han alcanzado hasta un 40 %.

El plan de liquidación prevé el cierre gradual de sus sucursales en los próximos meses. Aunque los clientes pueden aprovechar los descuentos, USA Today señala que muchos no han logrado usar sus tarjetas de regalo debido a la fecha límite impuesta por la compañía.

Normativa sobre tarjetas de regalo y bancarrotas

Las leyes de protección al consumidor en estos casos varían según el estado. Según USA Today, en lugares como Maine, las tarjetas de regalo no pueden caducar ni perder valor, l o que ha generado debate sobre la legalidad de la decisión de Joann . Sin embargo, cuando una empresa se declara en quiebra, los fondos de las tarjetas de regalo quedan congelados y los clientes deben presentar reclamaciones como acreedores para intentar recuperar su saldo.

De acuerdo con el portal Giftcards.com, en estos procesos es el tribunal de quiebras quien determina si el minorista puede seguir aceptando tarjetas de regalo hasta una fecha específica. The Independent señala que, debido a la falta de una regulación federal uniforme, muchos consumidores terminan perdiendo su dinero en estas situaciones.

A pesar de las protestas y el impacto en los clientes, la empresa sigue firme en su postura. Un portavoz de Joann afirmó a The Associated Press que “se exploraron todas las opciones para evitar el cierre, pero no hubo otra alternativa”.