Suscribirse

Mundo

¿Por qué Estados Unidos le pide más cuotas de extraditados al Gobierno Petro tras la descertificación?

La administración Trump le exigió al gobierno de Gustavo Petro continuar con las extradiciones de capturados por narcotráfico.

Esteban Jurado Pedraza

Pasante de redacción semana.com

18 de septiembre de 2025, 4:36 p. m.
x
Policía colombiana envía en extradición a Nini Johana Usuga alias 'La Negra', hermana de 'Otoniel', en 2022. | Foto: Getty Images

El estadounidense encargado de negocios y embajador (e) en Colombia, John McNamara, aseguró en un encuentro con empresarios en Bogotá que el gobierno de Gustavo Petro debe reactivar las extradiciones con el país norteamericano.

Tras la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, las relaciones entre el país cafetero y EE. UU. quedaron tensas.

La administración Trump le exigió más resultados contundentes al jefe de Estado colombiano, que suspendió temporalmente varias extradiciones de narcos capturados.

Contexto: Descertificación: Estados Unidos pide eliminar la suspensión de las extradiciones, asegura el embajador (e) McNamara

“Pedimos restablecer con urgencia las extradiciones de narcoterroristas, no solo algunas, todas, eliminando las suspensiones actualmente vigentes. Esa es una medida clave para garantizar la seguridad de ambos países”, aseguró John McNamara.

Igualmente, le solicitó a las autoridades colombianas aumentar las incautaciones de cocaína y elevar los esfuerzos para la erradicación de cultivos ilícitos.

La importancia de la extradición

Las cortes estadounidenses tienen jurisdicción cuando una conspiración criminal se planea o ejecuta en el extranjero, pero está destinada a introducir drogas en EE. UU.

Por lo tanto, esas leyes aplican en la extraterritorialidad, según Global Investigation Review. En el caso del narcotráfico, también los vinculan con lavado de dinero y actos de terrorismo que afectan la seguridad interna del país anglosajón.

x
Los funcionarios estadounidenses coordinan con las autoridades colombianas para ejecutar los procesos de extradición. | Foto: LightRocket via Getty Images

En las cortes norteamericanas es posible enjuiciar a quienes lideran la movida de la droga, para así mismo realizar las respectivas investigaciones y desarticular la organización.

Además, asumen todos los costos legales y civiles que implica casos de este tipo, impidiendo que sigan dirigiendo operaciones criminales en cárceles de máxima seguridad, como puede no pasar en algunos recintos carcelarios de Colombia.

Contexto: ¿Cambia el proceso de visado tras la descertificación de Colombia por Estados Unidos?

Sin embargo, priva al Estado colombiano de poder juzgar a los implicados por otros crímenes cometidos en el territorio nacional.

Igualmente, es un mecanismo que permite complementar el arduo trabajo que hace la Policía Nacional de Colombia y la DEA norteamericana (Administración para el Control de Drogas).

El historial de la extradición

Este pedido por parte de EE. UU. no es el primero desde que la relación bilateral entre ambos países se ha enfocado en la lucha contra el narcotráfico.

En 1997, la administración de Bill Clinton le adjudicó la misma medida a Colombia, que estaba precedida por el expresidente Ernesto Samper y cuyo gobierno fue salpicado por la injerencia del Cartel de Cali, caso conocido como el “Proceso 8.000″.

x
En pleno mandato, el gobierno de Bill Clinton le canceló la visa al entonces presidente Samper por la participación de narcos en su campaña presidencial. | Foto: Getty Images

Desde la formación del Cartel de Medellín en los años 80, Estados Unidos ve a Colombia como un aliado fundamental en la lucha contra el narcotráfico, declarando la cooperación multilateral como un asunto de seguridad nacional para los norteamericanos.

Ya bajo la presidencia de Andrés Pastrana, se firmó un acuerdo de extradición de nacionales, y en el primer gobierno de Álvaro Uribe se estableció el Plan Colombia, que hasta 2016 había gastado más de 140.000 millones de dólares en acciones contra este delito.

Expresidente Álvaro Uribe
Durante su mandato, Uribe extradito a más de 170 personas. | Foto: JULIA CORREA

Así bien, la figura de la extradición ha estado presente durante décadas como un arma para combatir crimen organizado e imponer autoridad sobre toda la estructura narco.

La eficiencia de las medidas

Este flagelo no solo ha causado miles de víctimas en Colombia, país con mayor producción de cocaína en el mundo, sino que mueve alrededor de 29.000 millones de dólares en EE. UU., alimentando los múltiples actores en el sangriento negocio de los carteles de la droga, sobre todo en Latinoamérica.

Contexto: Descertificación o desertificación: esta es la forma correcta de escribirlo, según la RAE y Fundéu

Estas cifras se suman a las críticas de varios sectores respecto a la eficiencia del actual enfoque de la lucha contra el narcotráfico, lo que dista sobre el aumento de la producción y el consumo a pesar de los constantes esfuerzos.

Además, el país estadounidense ocupa el primer lugar como el mayor consumidor de narcóticos a nivel mundial.

Hasta 2022, Estados Unidos tenía más de 49 millones de personas que padecían de algún trastorno relacionado con el consumo de drogas, lo que pone en la mira el cómo gestiona su problema de salud pública.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dos soldados y un suboficial gravemente heridos tras combates con grupos ilegales en Antioquia y no han sido extraídos de la zona

2. Trump acusa a Putin de engañarlo y admite: “Me ha decepcionado”; lo culpa de bloquear la paz en Ucrania tras cumbre en Alaska

3. Estalla polémica: sugieren posible intervención de Donald Trump en el asesinato de Charlie Kirk

4. Concejal Rolando González y otros 52 políticos de Cambio Radical le piden a Germán Vargas Lleras lanzarse a la Presidencia

5. Lo que hay detrás de la masacre de tres hombres en Cali: lingotes de oro y un posible ajuste de cuentas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosColombianarcotráficodesertificaciónPetro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.