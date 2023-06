Presidente Biden se vuelve a pronunciar por la rebelión del Grupo Wagner en Rusia, ¿qué dijo?

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, afirmó este miércoles 28 de junio, que la reciente rebelión del Grupo Wagner, organización paramilitar liderada por Yevgeny Prigozhin, ha dejado “completamente” debilitado al presidente ruso, Vladimir Putin.

Cuando el jefe de Estado fue consultado por varios medios de comunicación sobre sí ve al líder ruso más débil ahora que hace una semana, el presidente del país norteamericano ha respondido con un rotundo “sé que lo es”, según recoge la cadena estadounidense de noticias CNN.

“Es difícil de explicar, pero está claramente perdiendo la guerra (…) Se ha convertido en un paria en todo el mundo. Y no solo en la OTAN, ni es solo en la Unión Europea, es también en Japón”, ha aseverado Biden, mostrando así hasta donde cree que llega la desafección por Putin.

El presidente Biden asegura que Rusia está perdiendo la guerra. - Foto: REUTERS

Aunque en sus primeras declaraciones tras el motín de los mercenarios del pasado fin de semana, Biden trató de ser más cauto y se limitó a desvincular a Estados Unidos y Occidente de lo ocurrido, el mandatario ahora ha brindado su opinión sobre los efectos que la rebelión ha podido tener en el liderazgo ruso.

La rebelión del Grupo Wagner, liderada por Prigozhin, comenzó a última hora del viernes con la toma de la ciudad rusa de Rostov, sede del mando sur del Ejército, con la intención de dirigirse hacia Moscú para pedir explicaciones al Ministerio de Defensa por matar presuntamente a sus hombres en un bombardeo.

En pleno pulso con el Kremlin y a pocos cientos de kilómetros de Moscú, el convoy dio media vuelta en la tarde del sábado gracias a la mediación del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, en un acuerdo para parar la revuelta, amnistiar a los mercenarios y mandar al exilio a Bielorrusia a Prigozhin.

Yevgeny Prigozhin, propietario del grupo militar privado Grupo Wagner, graba un mensaje en video desde Rostov. - Foto: AP

Joe Biden señala a Rusia de cometer actos de tortura

El mandatario señaló en las últimas horas a Rusia como responsable de violaciones de Derechos Humanos, fundamentalmente de actos de tortura durante la guerra de Ucrania, en el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

“La tortura destruye vidas, familias y comunidades. Sin embargo, cada día personas alrededor del mundo sufren esta horrenda violación de sus derechos y dignidad humana. En Ucrania, hemos visto pruebas de una brutalidad atroz por parte de las fuerzas rusas”, ha indicado Biden en un comunicado.

En este sentido, el mandatario estadounidense ha dicho que hay “patrones de abuso” contra militares y civiles a los que se les obliga a cooperar con las “autoridades de ocupación”, especialmente durante los interrogatorios, donde sufren palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución y violencia sexual.

“Dentro de la propia Rusia, los informes de tortura en lugares de detención son comunes, incluso contra activistas y críticos de las políticas gubernamentales”, ha denunciado, asegurando que Washington se opone a “cualquier forma de tratamiento inhumano” y se compromete a eliminar la tortura, así como a brindar ayuda a las víctimas.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos. - Foto: Reuters / Julia Nikhinson

Asimismo, también ha alertado de que miles de sirios siguen siendo objeto de torturas y desapariciones forzosas, a la par que esta misma situación ocurre también en Corea del Norte, donde hay informes de “tortura y otros tratos crueles e inhumanos” perpetrados por el Gobierno norcoreano.

Los occidentales “no tuvimos nada que ver” con la fallida rebelión del jefe del grupo Wagner en Rusia este fin de semana, afirmó el presidente estadounidense, Joe Biden. “Convoqué a nuestros aliados clave en una llamada de Zoom”, declaró a periodistas.

“Coincidimos en que teníamos que asegurarnos de no dar a (el presidente ruso Vladimir) Putin ninguna excusa (…) para culpar de ello a Occidente y para culpar de ello a la OTAN”, afirmó. “Dejamos claro que no estábamos involucrados. No tuvimos nada que ver, era un problema dentro del sistema ruso”, añadió.

*Con información de Europa Press y AFP.