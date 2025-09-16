Suscribirse

Estados Unidos

Productos de fruta en Estados Unidos son retirados del mercado: contienen elementos que provocan daño cerebral

Una popular cadena de supermercados norteamericanos eliminó de sus tiendas productos de fruta enlatada, por posible contaminación con plomo.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 9:33 p. m.
Latas de frutas retiradas del mercado debido a la presencia de plomo, un peligroso contaminante que puede causar daño cerebral, especialmente en niños.
Latas de frutas retiradas del mercado debido a la presencia de plomo, un peligroso contaminante que puede causar daño cerebral, especialmente en niños. | Foto: Getty Images

Wegmans, uno de los supermercados más reconocidos de Estados Unidos que se caracteriza por su amplia gama de productos frescos y gourmet, se vio en la necesidad de eliminar de sus tiendas una serie de enlatados de frutas.

La razón de esta decisión se debió a que, según las autoridades sanitarias, los niveles de plomo que contienen estas frutas enlatadas pueden superar los estándares regulatorios, ocasionando graves problemas de salud.

Contexto: Toyota llama a retiro voluntario más de 590.000 carros: estos son los modelos afectados en Estados Unidos

¿Cuáles son los productos y referencias afectadas?

El retiro afecta a tres productos de la marca Wegmans, todos con fecha de “mejor uso” del 1 de septiembre de 2027.

La cadena de supermercados neoyorkina está instando a los clientes a devolver los artículos identificados con la referencia anterior, para obtener el reembolso correspondiente y sobre todo, para evitar que los residuos de plomo afecten a los compradores de sus establecimientos.

Para quienes han adquirido este tipo de productos, les será fácil identificar si pertenece a los lotes contaminados, ya que cuenta con códigos UPC específicos que ayudan a verificar si sol los artículos que no se deben consumir.

Por otra parte, si usted ya ha comprado este tipo de enlatados, lo mejor es que no loa consuma, ni loa regale, ni se los dé a sus mascotas. Solo elimínelos o regréselos al punto donde lo adquirió.

Los reembolsos están disponibles en cualquier tienda Wegmans, sin hacer preguntas.

Wegmans retira enlatado de frutas por contener niveles de plomo.
Wegmans retira enlatado de frutas por contener niveles de plomo. | Foto: Composición Semana Instagram @wegmans

El plomo y el daño cerebral

La exposición al plomo, incluso en niveles bajos, es conocida por su capacidad para dañar de manera significativa el cerebro, especialmente en los niños.

Según los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades (CDC), el plomo afecta de forma negativa el desarrollo del sistema nervioso central, interfiriendo con el desarrollo cognitivo y motor.

En los niños, incluso e una pequeña proporción en sangre, puede resultar en una disminución del coeficiente intelectual, dificultades de aprendizaje y problemas de comportamiento.

Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que el plomo es un neurotóxico, lo que significa que afecta las funciones cerebrales, al interferir con la comunicación entre las células nerviosas.

Los efectos del plomo sobre la salud cerebral infantil son, a menudo, irreversibles, por lo que es extremadamente importante evitar que los menores tengan una exposición a este elemento.

En adultos, los efectos del plomo en el cerebro también son perjudiciales. Se manifiestan en la pérdida de memoria, deterioro cognitivo y trastornos emocionales.

Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la exposición crónica al plomo puede aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Contexto: Costco anuncia retiro masivo de botellas de vino en EE. UU.: revise si tiene una en casa

Además, varios estudios han demostrado que la exposición prolongada al plomo se asocia con un mayor riesgo de hipertensión, lo que puede influir en un daño cerebral, a largo plazo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Con cifras en la mano, Iván Duque le respondió a Gustavo Petro por los cultivos de coca: “A las bajezas, altura”

2. Richard Ríos pudo cambiar la historia del Benfica vs. Qarabag: video de la jugada perdida

3. Precandidato aconsejó a Petro “no trinar desaforadamente”, pero el presidente respondió. Este fue el mensaje

4. EE. UU. prepara un ejército migratorio: ICE planea duplicar sus agentes tras avalancha de solicitudes

5. “Esta es una democracia, pero mejor de la que había antes”, aseguró precandidato del petrismo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

frutasmercado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.