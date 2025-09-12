Toyota llama a retiro voluntario más de 590.000 carros: estos son los modelos afectados en Estados Unidos

Las alertas por fallas en los vehículos llevan a que las diferentes marcas revisen las fallas denunciadas por sus clientes y las atiendan para verificar si se trata de alguna avería particular o si está relacionado con un problema general que obligue a una inspección masiva.

En Estados Unidos las firmas buscan evitar que un problema escale, razón por la que ante alguna duda, las compañías comienzan una tarea de verificación para corroborar los fallos y evaluar una posible solicitud de retiro, algo que puede afectar la reputación de la marca, pero que finalmente es una tarea encaminada a evitar muertes por accidentes relacionados con el problema identificado.

El más reciente caso vincula a la japonesa Toyota, firma que emitió una comunicación sobre el retiro voluntario de varios ejemplares de distintos modelos que presentaron un defecto en la pantalla del panel de instrumentos.

El Toyota Crown es uno de los que está en el grupo de vehículos revisados. | Foto: Toyota

Según la marca, se trata de alrededor de unos 591.000 vehículos en Estados Unidos que podrían tener un problema con la visualización de algunas alertas en la pantalla de 12,3 pulgadas que tienen instalada.

El pedido de la compañía está dirigido a los propietarios de algunos Toyota Venza, Crown, Crown Signia, RAV4, GR Corolla, 4Runner, Camry, Grand Highlander, Tacoma, Highlander y ciertos Lexus LS, RX y TX, donde se ha podido identificar la falla.

“La pantalla de 12,3 pulgadas puede estar en blanco al arrancar. Conducir el vehículo con esta pantalla en blanco reduce la visibilidad de ciertos indicadores de avería. Si se producen averías durante la conducción, seguir conduciendo podría aumentar el riesgo de accidente o de lesiones en caso de accidente”, indicó Toyota en un comunicado.

Aunque la marca explicó que este llamado voluntario no significa que todos los propietarios de estos vehículos se vean afectados, si recomendó revisar si el auto presenta dicha anomalía y si está en el lote previsto por los fabricantes.

La verificación se debe hacer en el portal web de la marca o en la página de la NHTSA | Foto: Bloomberg via Getty Images

De hecho para corroborar si el modelo está entre los llamados a retiro voluntario, el procedimiento es sencillo y solo debe ingresar al portal web de la firma o al de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras​ de Estados Unidos (NHTSA).

Allí, con el número VIN del vehículo o la información de la matrícula, podrá constatar si su carro se encuentra entre los afectados.

“Para todos los vehículos involucrados, los concesionarios Toyota y Lexus inspeccionarán y actualizarán la programación del medidor de combinación o reemplazarán el medidor de combinación por uno mejorado”, informó Toyota.

La notificación para los afectados llegará a los clientes a mediados de noviembre, según dijo Toyota.

La firma indicó que no todos los vehículos de dichos modelos deben ser revisados. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Este caso se suma al reciente anuncio hecho por Ford, en el que confirmó que 1,5 millones de carros saldrán del mercado estadounidense, después de que la compañía conociera de 18 accidentes por una deficiencia en la cámara de visión trasera.

La NHTSA afirmó que dicha cámara puede mostrar una imagen en blanco o distorsionada en la pantalla central mientras el vehículo está en reversa.