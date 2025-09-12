Suscribirse

Vehículos

Toyota llama a retiro voluntario más de 590.000 carros: estos son los modelos afectados en Estados Unidos

La firma japonesa informó sobre un posible daño en la pantalla central de instrumentos.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

12 de septiembre de 2025, 5:07 p. m.
La empresa dijo que no se trató de un ataque cibernético, pero no se sabe cuando puedan volver a iniciar operaciones
La empresa dijo que se trata de un fallo que evitar ver algunas alertas en la pantalla central. | Foto: Getty Images / Peter Dazeley

Las alertas por fallas en los vehículos llevan a que las diferentes marcas revisen las fallas denunciadas por sus clientes y las atiendan para verificar si se trata de alguna avería particular o si está relacionado con un problema general que obligue a una inspección masiva.

En Estados Unidos las firmas buscan evitar que un problema escale, razón por la que ante alguna duda, las compañías comienzan una tarea de verificación para corroborar los fallos y evaluar una posible solicitud de retiro, algo que puede afectar la reputación de la marca, pero que finalmente es una tarea encaminada a evitar muertes por accidentes relacionados con el problema identificado.

El más reciente caso vincula a la japonesa Toyota, firma que emitió una comunicación sobre el retiro voluntario de varios ejemplares de distintos modelos que presentaron un defecto en la pantalla del panel de instrumentos.

Taxi de pila de combustible Crown (vehículos eléctricos de pila de combustible).
El Toyota Crown es uno de los que está en el grupo de vehículos revisados. | Foto: Toyota
Contexto: Japoneses dejaron al descubierto el secreto de los carros chinos: esta es la razón de sus bajos precios

Según la marca, se trata de alrededor de unos 591.000 vehículos en Estados Unidos que podrían tener un problema con la visualización de algunas alertas en la pantalla de 12,3 pulgadas que tienen instalada.

El pedido de la compañía está dirigido a los propietarios de algunos Toyota Venza, Crown, Crown Signia, RAV4, GR Corolla, 4Runner, Camry, Grand Highlander, Tacoma, Highlander y ciertos Lexus LS, RX y TX, donde se ha podido identificar la falla.

“La pantalla de 12,3 pulgadas puede estar en blanco al arrancar. Conducir el vehículo con esta pantalla en blanco reduce la visibilidad de ciertos indicadores de avería. Si se producen averías durante la conducción, seguir conduciendo podría aumentar el riesgo de accidente o de lesiones en caso de accidente”, indicó Toyota en un comunicado.

Aunque la marca explicó que este llamado voluntario no significa que todos los propietarios de estos vehículos se vean afectados, si recomendó revisar si el auto presenta dicha anomalía y si está en el lote previsto por los fabricantes.

Contexto: Carros híbridos que contaminan más de lo informado por sus fabricantes: ¿qué modelos están en la mira?
Toyota, en Colombia, aclaró si los modelos Corolla Cross híbrido tienen la falla detectada en Estados Unidos.
La verificación se debe hacer en el portal web de la marca o en la página de la NHTSA | Foto: Bloomberg via Getty Images

De hecho para corroborar si el modelo está entre los llamados a retiro voluntario, el procedimiento es sencillo y solo debe ingresar al portal web de la firma o al de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras​ de Estados Unidos (NHTSA).

Allí, con el número VIN del vehículo o la información de la matrícula, podrá constatar si su carro se encuentra entre los afectados.

“Para todos los vehículos involucrados, los concesionarios Toyota y Lexus inspeccionarán y actualizarán la programación del medidor de combinación o reemplazarán el medidor de combinación por uno mejorado”, informó Toyota.

La notificación para los afectados llegará a los clientes a mediados de noviembre, según dijo Toyota.

Contexto: ¿Cuál es la edad mínima para tener licencia de conducción en Colombia y qué vigencia tiene?
Logo de Toyota
La firma indicó que no todos los vehículos de dichos modelos deben ser revisados. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Este caso se suma al reciente anuncio hecho por Ford, en el que confirmó que 1,5 millones de carros saldrán del mercado estadounidense, después de que la compañía conociera de 18 accidentes por una deficiencia en la cámara de visión trasera.

La NHTSA afirmó que dicha cámara puede mostrar una imagen en blanco o distorsionada en la pantalla central mientras el vehículo está en reversa.

El problema radica en que estas imágenes pueden reducir o distorsionar la vista del conductor respecto a lo que hay atrás del vehículo, causando colisiones y accidentes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bad Bunny dijo “No” a incluir a Estados Unidos a su gira y confesó la razón que está relacionada con inmigrantes

2. Benfica toma primera decisión con Richard Ríos, tras clasificar con Colombia al Mundial 2026: es oficial

3. Esto es lo que tiene que saber antes de la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford

4. ¿Puede un mensaje en redes sociales, celebrando la muerte de Charlie Kirk, tener consecuencias legales, profesionales o migratorias?

5. “Es una burla”: defensor de exesposa del exembajador de Colombia en Ghana reaccionó al cuarto aplazamiento de la imputación de cargos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ToyotaEstados UnidosCarrosMotor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.