¿Qué pasará con los venezolanos con TPS en Estados Unidos? El Gobierno se contradice y endurece su mensaje para los inmigrantes

Desde que Donald Trump asumió su segunda presidencia en Estados Unidos, en enero del 2025, puso como prioridad limitar las ayudas y protecciones a extranjeros para que residan en el país. Los más afectados fueron los venezolanos, pues el Estatus de Protección Temporal (TPS) fue eliminado, lo que dejó a miles de inmigrantes sin documentos regulares para trabajar y vivir por un tiempo hasta que la situación de Venezuela mejorara.

Ahora que Estados Unidos capturó al dictador Nicolás Maduro, junto con su esposa Cilia Flores, se abrió una ventana de esperanza para la gran población que abandonó Venezuela debido a la difícil crisis política, social y económica que atraviesa la nación desde que Maduro tomó el poder en el 2024, pese a que las urnas arrojaron a Edmundo González como el legítimo ganador.

Pese a que aún no es claro el futuro de la democracia en Venezuela, y muchos ciudadanos permanecen fuera del país, muchos de ellos se preguntan qué pasará con el estatus migratorio que había sido afectado en Estados Unidos.

Ante la situación, la secretaria de Seguridad Nacional norteamericana, Kristi Noem, en medio de una entrevista con Fox News, dijo que Venezuela “más libre hoy que ayer” y que los titulares del TPS pueden optar por pedir refugio en la nación de Norte América, pero que no es un beneficio asegurado.

“Todas las personas que estaban amparadas por el TPS tienen la oportunidad de solicitar el estatus de refugiado, y esa evaluación se llevará a cabo, pero debemos asegurarnos de que nuestros programas sean realmente efectivos y que estemos cumpliendo con la ley”, respondió la secretaria cuando el periodista le preguntó si los venezolanos debería seguir viviendo en Estados Unidos dada la inestabilidad política del país del Caribe.

Noem agregó que los extranjeros que estén próximos a perder su permiso de residencia temporal, debido a que se vence dentro de las próximas fechas, están expuestos a ser deportados de manera inmediata.

Sin embargo, horas después de la entrevista, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se pronunció con respecto a las declaraciones de Noem. La agencia negó las afirmaciones de la secretaria y sentenció que los venezolanos, incluso los que cuentan con TPS, deben regresar a su país.

“Esto no es lo que dijo la secretaria Noem”, quiso corregir el departamento que Noem dirige.

“La secretaria Noem puso fin al Estatus de Protección Temporal para más de 500.000 venezolanos, quienes ahora pueden irse a su país, al que aman”, continuó el mensaje del DHS publicado en la red social X.

Pese a que algunos tribunales y alcaldes de Estados Unidos están pidiendo la reactivación del estatus temporal para los venezolanos, el Gobierno se mantiene firme en que estos deben volver a su país o correr el riesgo de ser deportados, en caso de que no cuenten con los documentos legales.