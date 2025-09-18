El clima para el fin de semana en Nueva York estará marcada por un ambiente y agradable, que hace propicio un recorrido por las calles de Manhattan y condados cercanos.

El reporte de The Weather Channel apunta a una máxima de 27° C el viernes, con una sensación térmica similar. La humedad marcará un 50 %, pero sin mucha probabilidad de lluvia y un cielo despejado con poca nubosidad.

El clima para el fin de semana en Nueva York estará marcada por un ambiente y agradable. | Foto: Getty Images

Por su parte, entre sábado y domingo habrá una temperatura promedio de 21 °C en las horas del día.

Los rayos ultravioleta pueden estar por encima de los niveles moderados, por lo que es posible que representen riesgos para la salud si no se usa un bloqueador solar con filtro adecuado.

A pesar de la humedad, no se registran frentes de lluvia próximos al estado neoyorquino, que ostenta una buena calidad del aire.

El Bronx es uno de los condados más poblados de Nueva York. | Foto: Getty Images

En horas de la noche, ya se empezará a ver el cambio de ropa de los habitantes en la Gran Manzana. El termómetro podría pasar por los 14° C en la madrugada y 17° C entrada la noche.

Si bien no se reportan vientos fuertes, que tan solo tendrán una velocidad de 5 km/h, habrá algo de frío propio del clima otoñal que ya se aproxima.

Además, el sol ya se empieza a esconder a las 19:00 hora local de la costa este, por lo que los días ya se sentirán más cortos.