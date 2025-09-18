Mundo
Reporte del clima en Nueva York para el fin de semana del 20 de septiembre: el ambiente ideal para recorrer las calles
La capital del mundo pasa por una de las mejores épocas del año para caminarla.
El clima para el fin de semana en Nueva York estará marcada por un ambiente y agradable, que hace propicio un recorrido por las calles de Manhattan y condados cercanos.
El reporte de The Weather Channel apunta a una máxima de 27° C el viernes, con una sensación térmica similar. La humedad marcará un 50 %, pero sin mucha probabilidad de lluvia y un cielo despejado con poca nubosidad.
Por su parte, entre sábado y domingo habrá una temperatura promedio de 21 °C en las horas del día.
Los rayos ultravioleta pueden estar por encima de los niveles moderados, por lo que es posible que representen riesgos para la salud si no se usa un bloqueador solar con filtro adecuado.
A pesar de la humedad, no se registran frentes de lluvia próximos al estado neoyorquino, que ostenta una buena calidad del aire.
En horas de la noche, ya se empezará a ver el cambio de ropa de los habitantes en la Gran Manzana. El termómetro podría pasar por los 14° C en la madrugada y 17° C entrada la noche.
Si bien no se reportan vientos fuertes, que tan solo tendrán una velocidad de 5 km/h, habrá algo de frío propio del clima otoñal que ya se aproxima.
Además, el sol ya se empieza a esconder a las 19:00 hora local de la costa este, por lo que los días ya se sentirán más cortos.
Este tipo de clima es ideal para recorrer Nueva York sin el sofoco del verano, ni la afluencia de personas de la temporada alta.