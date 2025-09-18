Suscribirse

Mundo

Reporte del clima en Nueva York para el fin de semana del 20 de septiembre: el ambiente ideal para recorrer las calles

La capital del mundo pasa por una de las mejores épocas del año para caminarla.

Redacción Mundo
18 de septiembre de 2025, 10:12 p. m.
x
El clima en esta época del año ofrece puestas de sol únicas. | Foto: Anadolu via Getty Images

El clima para el fin de semana en Nueva York estará marcada por un ambiente y agradable, que hace propicio un recorrido por las calles de Manhattan y condados cercanos.

El reporte de The Weather Channel apunta a una máxima de 27° C el viernes, con una sensación térmica similar. La humedad marcará un 50 %, pero sin mucha probabilidad de lluvia y un cielo despejado con poca nubosidad.

EE.UU.
El clima para el fin de semana en Nueva York estará marcada por un ambiente y agradable. | Foto: Getty Images

Por su parte, entre sábado y domingo habrá una temperatura promedio de 21 °C en las horas del día.

Los rayos ultravioleta pueden estar por encima de los niveles moderados, por lo que es posible que representen riesgos para la salud si no se usa un bloqueador solar con filtro adecuado.

Contexto: El cine se disfruta mejor en el agua: impactante pantalla flotante crea tendencia en Nueva York

A pesar de la humedad, no se registran frentes de lluvia próximos al estado neoyorquino, que ostenta una buena calidad del aire.

x
El Bronx es uno de los condados más poblados de Nueva York. | Foto: Getty Images

En horas de la noche, ya se empezará a ver el cambio de ropa de los habitantes en la Gran Manzana. El termómetro podría pasar por los 14° C en la madrugada y 17° C entrada la noche.

Si bien no se reportan vientos fuertes, que tan solo tendrán una velocidad de 5 km/h, habrá algo de frío propio del clima otoñal que ya se aproxima.

Contexto: Alerta máxima en Nueva York: posible brote de sarampión en Manhattan pone en riesgo a cientos de personas

Además, el sol ya se empieza a esconder a las 19:00 hora local de la costa este, por lo que los días ya se sentirán más cortos.

Este tipo de clima es ideal para recorrer Nueva York sin el sofoco del verano, ni la afluencia de personas de la temporada alta.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revés para el Gobierno Trump: Juez bloquea plan para deportar menores guatemaltecos desde EE. UU.

2. Video revela impactante captura de narcolancha: 60 detenidos y un duro golpe al Cartel de los Soles

3. Gustavo Petro afirmó que quiere que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente en 2026: “No hay otro camino”

4. Fuego amigo en el Pacto Histórico: “Qué mentiroso es. Esto es tramposo”

5. Primer video de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes confirmando su relación; recibieron críticas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosNueva YorkClima

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.