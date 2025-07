Si vive en este estado y cumple estas condiciones, podría recibir un cheque de 1.702 dólares

No se trata de un estímulo federal ni de una ayuda emergente, sino de una política persistente que beneficia a más de 600.000 habitantes elegibles del territorio.

Para ser beneficiario, el requisito principal consiste en haber sido residente permanente de Alaska durante todo el año calendario 2024, declarar la intención de permanecer indefinidamente en el estado y no haber reclamado residencia en otra jurisdicción.

También se exige haber estado físicamente en Alaska, al menos por 72 horas continuas en los últimos 24 meses, y no tener condenas por delitos graves ni múltiples delitos menores. Además, cada persona, incluidos los niños, debe presentar su propia solicitud antes del 31 de marzo de 2025.

El sistema myPFD permite verificar el estado de la solicitud, actualizar datos personales y confirmar que no aparece la etiqueta “Eligible‑Not Paid” tras el corte de elegibilidad. La División del Fondo Permanente advierte sobre fraudes: no envía solicitudes por correo no solicitado ni mensajes de texto pidiendo datos personales.