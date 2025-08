Speedway Slammer: la polémica megacárcel que revoluciona la inmigración en Estados Unidos

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, presentó la iniciativa como un acompañamiento del modelo implementado en Florida, conocido como “Alligator Alcatraz”. En un mensaje público en X señaló: “If you are in America illegally, you could find yourself in Indiana’s Speedway Slammer”, destacando también la colaboración del gobernador Mike Braun para “remover a los peores de los peores”.