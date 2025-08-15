Temblor en EE. UU.: últimos sismos reportados hoy, viernes 15 de agosto

La jornada del viernes 15 de agosto en Estados Unidos ha estado marcada por una sucesión de movimientos sísmicos de baja magnitud que, aunque no generaron alarma mayor, activaron los sistemas de monitoreo y despertaron la atención geológica.

En California, se reportó un sismo de magnitud 2,8 al sur de Bakersfield, con una profundidad estimada de unos 7 km, lo que sugiere actividad superficial probablemente relacionada con fallas menores en la región central del estado, según registros de EarthquakeList.

Al norte, cerca de Los Geysers, en la cúmulo geotérmico más grande del mundo, se registraron múltiples réplicas menores con intensidades que oscilaron entre 1,9 y 3,6 en la escala de Richter a lo largo de la madrugada, lo cual confirma la dinámica habitual de esa zona volcánica.

En el estado de Texas, otro temblor ligero sacudió la región cercana a Toyah, con una magnitud de 2,1 y una profundidad superficial de apenas 5 km, lo que evidencia que incluso zonas consideradas de baja sismicidad pueden experimentar eventos leves aislados.

Al mismo tiempo, el este del país también sintió movimientos: en Carolina del Norte, específicamente en el condado de Polk, un sismo de 2,7 se sintió a unos 45 km al sureste de Asheville y fue reportado por 61 personas.

Estos eventos, aunque de escasa magnitud, favorecen una perspectiva más amplia sobre la distribución geográfica de actividad sísmica en territorio estadounidense, que no se limita estrictamente a zonas tectónicas activas como California.

El monitoreo continuo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha permitido detectar estas sacudidas menores, cuya documentación es esencial para comprender la evolución de la corteza terrestre y el comportamiento de fallas locales emergentes o antiguas.

Vale la pena destacar que, en relación, el día anterior, el jueves 14 de agosto, un temblor de magnitud 4,0 se registró en el campo geotérmico de The Geysers, seguido por más de 85 réplicas posteriores, una actividad que subraya la importancia de esa zona como epicentro de surgimientos tectónicos y geotérmicos.

Además, en California, un sismo de 3,9 cerca de San Simeon fue sentido por más de 30 personas, evidenciando que la vibración, aunque ligera, fue perceptible incluso en zonas costeras.

El balance final del viernes 15 de agosto muestra que el país vivió una mañana sísmica repartida: varios movimientos leves en California, un temblor en Texas, y otro en Carolina del Norte, todos dentro del rango de baja intensidad, sin daños reportados ni alertas activadas.