Tensión en Oriente Medio: Trump afirma que “EE. UU. se defenderá a sí mismo y a Israel si Irán responde”

| Foto: Anadolu via Getty Images

Así quedó un edificio donde presuntamente vivía un alto mando de la guardia de Irán, tras los ataques de Israel. | Foto: Anadolu via Getty Images

Igualmente, se despachó contra el régimen de Irán. “Le di a Irán la oportunidad de lograr un acuerdo, pero no lo hicieron” afirmó Trump.

Finalizó el post diciendo: “Irán debe hacer un acuerdo antes de no quede nada. Y salvar lo que alguna vez se conoció como el imperio iraní. No más muertes, no más destrucción. Simplemente, háganlo”.