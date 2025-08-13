Suscribirse

Tiempo en Miami este jueves 14 de agosto: esta es la previsión del clima

La ciudad tiene pronóstico de algunas tormentas durante el día.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 5:48 p. m.
x
Miami suele tener climas aun más cálidos durante el verano. | Foto: Getty Images

El jueves 13 de agosto será un día soleado, húmedo, y quizá pasado de agua en varios momentos del día.

El pronóstico para la ciudad de Miami, Florida, arroja que la temperatura oscilará por los 33° C.

El sol saldrá a las 6:53 am, y se prevé que se oculte a las 19:57 pm.

La temperatura ambiente será mucho mayor, marcando 41° C, por lo que la sensación de “bochorno” será alta.

La exclusiva zona es una de las más costosas del Sur de la Florida. Imagen de referencia
ES una de las zonas más exclusivas del sur de Florida | Foto: Jeff Greenberg/Universal Images

La nubosidad será del 34%, por que el sol pegará más fuerte. El índice UV de rayos ultravioleta estará al nivel 11, lo que representa peligros para la salud.

Se recomienda el uso de bloqueador solar, gafas que cubran los ojos y no exponerse directamente al sol por largas hornadas. Además, procure hidratarse correctamente.

Por su parte, habrá ráfagas de viento de 32 km/h, así que debe estar alerta al movimiento del mar.

El pronóstico marca una probabilidad de precipitación del 80%, y 3.77 mm de lluvia.

AccuWeather indica que Miami tiene reporte de “tormentas altamente separadas”, e indica una probabilidad de tormenta eléctrica del 48%.

Ante este fenómeno climático, busque refugio y no se haga al lado de los árboles.

Esté atento a indicaciones de autoridades y organismos de emergencia para cualquier novedad.

En la noche, se espera que ya haya pasado las lluvia, y la temperatura bajará a los 29°C.

Florida se prepara para la eventual llegada de tormentas tropicales o huracanes que se formen en el Atlántico y el Caribe, y que puedan tocar suelo estadounidense.

