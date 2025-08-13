Tiempo en Miami este jueves 14 de agosto: esta es la previsión del clima

El jueves 13 de agosto será un día soleado, húmedo, y quizá pasado de agua en varios momentos del día.

El pronóstico para la ciudad de Miami, Florida, arroja que la temperatura oscilará por los 33° C.

El sol saldrá a las 6:53 am, y se prevé que se oculte a las 19:57 pm.

La temperatura ambiente será mucho mayor, marcando 41° C, por lo que la sensación de “bochorno” será alta.

La nubosidad será del 34%, por que el sol pegará más fuerte. El índice UV de rayos ultravioleta estará al nivel 11, lo que representa peligros para la salud.

Se recomienda el uso de bloqueador solar, gafas que cubran los ojos y no exponerse directamente al sol por largas hornadas. Además, procure hidratarse correctamente.

Por su parte, habrá ráfagas de viento de 32 km/h, así que debe estar alerta al movimiento del mar.

El pronóstico marca una probabilidad de precipitación del 80%, y 3.77 mm de lluvia.

AccuWeather indica que Miami tiene reporte de “tormentas altamente separadas”, e indica una probabilidad de tormenta eléctrica del 48%.

Ante este fenómeno climático, busque refugio y no se haga al lado de los árboles.

Esté atento a indicaciones de autoridades y organismos de emergencia para cualquier novedad.

En la noche, se espera que ya haya pasado las lluvia, y la temperatura bajará a los 29°C.