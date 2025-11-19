Trump amenaza con retirar licencia de ABC tras preguntas de una periodista en la Casa Blanca. “Sus noticias son falsas y erróneas”

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con revocar la licencia de transmisión de la cadena ABC, molesto por las preguntas de una periodista sobre los negocios de su familia en Arabia Saudita y el escándalo de Jeffrey Epstein.

La corresponsal de ABC News, Mary Bruce, interrogó en el Despacho Oval a Trump y a su invitado, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, que es señalado como uno de los responsables por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, acusación que ha sido insinuada por la inteligencia de EE. UU.

La periodista hizo preguntas que causaron incomodidad en Trump. | Foto: Associated Press

“¿Es apropiado, señor presidente, que su familia haga negocios en Arabia Saudita mientras usted es presidente? ¿Es un conflicto de intereses?”, cuestionó Bruce.

“Y su alteza real, los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que usted orquestó el brutal asesinato de un periodista. Las familias de las víctimas del 11 de septiembre están furiosas de que usted esté aquí en el Despacho Oval. ¿Por qué los estadounidenses deberían confiar en usted?”, añadió, mientras Trump le preguntaba para quién trabajaba.

Las respuestas de Trump

“ABC noticias falsas. Una de las peores en el rubro”, interrumpió el mandatario de forma cortante.

En ese momento, Trump negó las acusaciones de la reportera. “No tengo nada que ver con los negocios de mi familia. Me alejé de eso”, aseguró.

Luego defendió de manera vehemente a su invitado sobre el caso de Khashoggi, asesinado en el consulado de Arabia Sudita en Estambul por agentes saudíes, a pesar de que la inteligencia estadounidense sugiere que aprobó la operación.

El periodista saudí fue asesinado en 2018. | Foto: Associated Press

A esto, el republicano mencionó que Bin Salmán “no sabía nada” y “podemos dejarlo ahí. No necesita poner a nuestro invitado en una situación incómoda haciéndole esa pregunta”.

Sin embargo, la periodista de ABC News respondió minutos después sobre Jeffrey Epstein, que fue amigo de Trump y a quien nombró en correos electrónicos comprometedores.

El mandatario republicano es mencionado en varios archivos del fallecido magnate, acusado de tráfico sexual. | Foto: Getty Images

“Sabe, no es la pregunta lo que me molesta. Es su actitud. Creo que usted es una terrible periodista”, respondió Trump, que ya estaba expresando molestias con Bruce.

Las amenazas a la cadena

“No tengo nada que ver con Jeffrey Epstein. Le diré algo, creo que se le debería retirar la licencia (de transmisión) a ABC, porque sus noticias son falsas y erróneas”, continuó.

Además, Trump instó al jefe del regulador estadounidense de radiodifusión (FCC, por sus siglas en inglés), que ya en el pasado había amenazado a ABC con sanciones.

“A revisar eso. No más preguntas de usted”. le dijo Trump a la periodista, en este nuevo impase con la prensa del país norteamericano.